Πρόταση γάμου στην κοπέλα του, έκανε ο 23χρονος Ιταλός αθλητής της σκοποβολής Φεντερίκο Νίλο Μαλντίνι, για να γιορτάσει την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου.

Σε συνέντευξη που έδωσε μετά τη νίκη επί τη ευκαιρία γονάτισε με το δαχτυλίδι στο χέρι και ζήτησε από την αγαπημένη του Καρλότα να τον παντρευτεί.

Φαίνεται ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι, θα του μείνουν αξέχαστοι όχι μόνο για την επιτυχία του στο αγώνισμα αλλά και για την πρόταση γάμου.

Πηγή: skai.gr

