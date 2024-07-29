Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ολυμπιακοί Αγώνες: Πήρε το ασημένιο μετάλλιο και άκουσε το «ναι» στην πρόταση γάμου - Δείτε βίντεο

Ο Φεντερίκο Νίλο Μαλντίνι κέρδισε για την Ιταλία το ασημένιο μετάλλιο στη σκοποβολή

Frederico Nilo Maldini

Πρόταση γάμου στην κοπέλα του, έκανε ο 23χρονος Ιταλός αθλητής της σκοποβολής Φεντερίκο Νίλο Μαλντίνι, για να γιορτάσει την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου.

Σε συνέντευξη που έδωσε μετά τη νίκη επί τη ευκαιρία γονάτισε με το δαχτυλίδι στο χέρι και ζήτησε από την αγαπημένη του Καρλότα να τον παντρευτεί.

Φαίνεται ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι, θα του μείνουν αξέχαστοι όχι μόνο για την επιτυχία του στο αγώνισμα αλλά και για την πρόταση γάμου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ολυμπιακοί Αγώνες Σκοποβολή Ιταλία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark