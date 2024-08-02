Έκανε το 3/3 και απέκλεισε την Ισπανία ο Καναδάς. Η ομάδα του Τζόρντι Φερνάντεθ είχε το προβάδισμα καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, αντέχοντας στην αντεπίθεση που έκανε η «ρόχα» στην τελευταία περίοδο και πανηγυρίζοντας τη νίκη με 88-85!

Έτσι, ο Καναδάς έκανε το 3/3 στον όμιλο του τουρνουά μπάσκετ των Ολυμπιακών Αγώνων στον οποίο βρίσκεται και η Εθνική μας, εξασφαλίζοντας την πρόκρισή της στα προημιτελικά ως πρώτη, ενώ παράλληλα έστειλε σπίτι της την Ισπανία,, η οποία ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις ούσα στην τελευταία θέση.

Μετά από ένα ισορροπημένο πρώτο δεκάλεπτο, το οποίο ολοκληρώθηκε ισόπαλο 19-19, ο Καναδάς βρήκε ρυθμό και έφτιαξε διψήφια διαφορά, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια όντας στο + 11 (49-38). Οι Καναδοί παρέμεναν σταθερά μπροστά στο σκορ, με τους Ισπανούς να αντεπιτίθενται στην τέταρτη περίοδο, πλησιάζοντας μέχρι και το 86-85 στην «τελική ευθεία», χωρίς όμως να καταφέρνουν να ολοκληρώσουν την ανατροπή.

Κορυφαίοι για τους νικητές ήταν οι Νέμπχαρντ (18π), Μπάρετ (16π) και Μπρουκς (13π), ενώ για την Ισπανία ξεχώρισαν Μπριθουέλα (17π), Γιουλ (13π) και Αμπρίνες (12π).

Τα δεκάλεπτα: 9-19, 49-38, 64-56, 88-85

