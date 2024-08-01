Στην 22η θέση του τελικού στα 20 χλμ. βάδην τερμάτισε η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη.

Η 40χρονη αθλήτρια, η οποία ήταν σημαιοφόρος (μαζί με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο) για τα ελληνικά χρώματα στην τελετή έναρξης στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, τερμάτισε σε 1:31.33.

Αυτή ήταν η τρίτη και τελευταία συμμετοχή της δις πρωταθλήτριας Ευρώπης (που εμφανίστηκε συγκινημένη λίγο πριν την εκκίνηση) στο κορυφαίο αθλητικό γεγονός, καθώς είχε βγει 12η το 2012 στο Λονδίνο και 8η το 2021 στο Τόκιο. Το χρυσό κατέκτησε η Τζιαγιού Γιανγκ με 1:25:54 και την ακολούθησε η Μαρία Πέρεθ από την Ισπανία με 1:26.19, ενώ το χάλκινο κατέκτησε η Τζεμίνα Μόνταγκ από την Αυστραλία με 1:26.25.

Η κατάταξη:

1. Τζιαγιού Γιανγκ (Κίνα) 1:25.54

2. Μαρία Πέρεθ (Ισπανία) 1:26.19

3. Τζεμίνα Μόνταγκ (Αυστραλία) 1:26.25

4. Λορένα Αρένας (Κολομβία) 1:27.03

5. Αλέγκνα Γκονζάλες (Μεξικό) 1:27.14

6. Γκλέντα Μορεχόν (Ισημερινός) 1:27.37

7. Λάουρα Κάρο Γκαρθία (Ισπανία) 1:28.12

8. Εβελιν Ινγκα (Περού) 1:28.16

...

22. Αντιγόνη Ντρισμπιώτη (Ελλάδα) 1:31.33

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.