Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όλοι μιλούν για αυτόν. Ο Τούρκος αθλητής, Γιουσούφ Ντικέτς, σε ηλικία 51 ετών, εμφανίστηκε κάπως… αντισυμβατικά στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Κατάφερε να κάνει τους πάντες να μιλούν για εκείνον, αλλά και να κερδίσει ένα ασημένιο μετάλλιο στη σκοποβολή, στο πλευρό της Σεβάλ Ιλαϊντά Ταρχάν.

Αυτό που έχει ενδιαφέρον στη δική του περίπτωση είναι ότι ο ίδιος εμφανίστηκε να αγωνίζεται χωρίς καθόλου εξοπλισμό. Στη σκοποβολή οι αθλητές, για να έχουν καλύτερη απόδοση, φορούν τζάκετ που ενισχύουν τη σταθερότητα του σώματός τους (μειώνοντας παράλληλα την ανάκρουση), γάντια, τα «βαριά» noise-cancelling ακουστικά, καθώς και ειδικά γυαλιά.

Εν αντιθέσει με τους υπόλοιπους, λοιπόν, ο Ντικέτς έβαλε, απλώς, ένα ζευγάρι απλές ωτασπίδες, τα κανονικά του γυαλιά, κράτησε και τα δύο μάτια ανοιχτά, έβαλε το χέρι στην τσέπη και θα επιστρέψει στην Τουρκία με το ασημένιο μετάλλιο.

