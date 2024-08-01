Ολυμπιακοί Αγώνες: Νίκη της Εθνικής Πόλο Ανδρών επί των ΗΠΑ

Έκανε το «3 στα 3» και πέταξε για τα προημιτελικά των Ολυμπιακών Αγώνων η τρομερή Εθνική ομάδα πόλο.

Το ματς

Οι ΗΠΑ κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ με τον Ίρβινγκ, με τον Γενηδουνιά να απαντάει άμεσα με ωραία λόμπα, ενώ ο Ντοντ σημείωσε το 1-2. Η Ελλάδα σε εκείνο το σημείο πάτησε γκάζι και με τρία συνεχόμενα γκολ των Βλαχόπουλου, Καλογερόπουλου και Γενηδουνιά πήρε το προβάδισμα για το 4-2. Ωστόσο, οι τυπικά φιλοξενούμενοι έβγαλαν αντίδραση και ισοφάρισαν πριν το τέλος του πρώτου οκτάλεπτου: ο Μπόουεν σκόραρε το 4-3 και ο τερματοφύλακας, Γουέινμπεργκ, το 4-4 με ένα απίθανο τέρμα στην εκπνοή από τη μια εστία στην άλλη!

Στο δεύτερο οκτάλεπτο η «γαλανόλευκη» πήρε αέρα δύο τερμάτων με τους Νικολαΐδη και Παπανικολάου (6-4), με τον Ίρβινγκ να μειώνει σε 6-5. Ο Αργυρόπουλος σημείωσε το 7-5 και ο Βάβιτς με πέναλτι διαμόρφωσε το 7-6 του δεύτερου οκτάλεπτου.

