Αξέχαστη εμπειρία, για την οποία δηλώνει ευγνώμων που την έζησε, χαρακτηρίζει η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη τη συμμετοχή της στην τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού, όπου ήταν σημαιοφόρος μαζί με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Πλέον στρέφεται στη συμμετοχή της στο αγώνισμα του βάδην, με στόχο να υπερασπιστεί τους πολλούς διεθνείς τίτλους της.

«Δεν υπάρχουν λόγια για να εκφραστεί η δύναμη των συναισθημάτων που ζήσαμε χθες. Σίγουρα ένα από τα πιο όμορφα συναισθήματα είναι ότι όλο αυτό το ζήσαμε όλοι μαζί. Αισθάνομαι τυχερή και μόνο που ήμουν παρούσα σε αυτή τη μοναδική εμπειρία. Από σήμερα το πρωί, γεμάτοι ευγνωμοσύνη και έχοντας πάρει πολλή δύναμη προσγειωνόμαστε στην όμορφη πραγματικότητα και μετράμε αντίστροφα προς τον πραγματικό σκοπό για τον οποίο βρισκόμαστε στο Παρίσι: Να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας, ο καθένας για το όνειρό του, αλλά και όλοι μαζί για όλα αυτά και όλους αυτούς που μας έφτασαν ως εδώ. See you at Pont d’Iena!».

