Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, βρίσκεται από χθες (26/7) στην Γαλλία, όπου είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει από κοντά την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιου, ενώ σήμερα (27/7) έζησε από κοντά την προσπάθεια του Λευτέρη Πετρούνια στα προκριματικά των κρίκων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ) για την εμπειρία του στην τελετή έναρξης των Αγώνων, τον Λευτέρη Πετρούνια και φυσικά έστειλε μήνυμα σε όλους τους αθλητές.

Ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι η τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας αποτελεί σημείο αναφοράς και τόνισε ότι είναι συγκινημένος που βλέπει ττους Έλληνες αθλητές να προσπαθούν για το καλύτερο.

Η συνέντευξη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο ΑΠΕ - ΜΠΕ:

ΕΡ: Παρακολουθήσατε δια ζώσης την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων. Πως σας φάνηκε;

«Ηταν σίγουρα κάτι πολύ εντυπωσιακό. Κάποια πράγματα αισθητικά μπορεί να μην μας άρεσαν, αλλά ήταν μία πολύ καλή προσπάθεια. Ισως να είμαστε λίγο προκατειλημμένοι αλλά η τελετή έναρξης του 2004 είναι σημείο αναφοράς για εμάς. Ισως ήταν καλύτερα σχεδιασμένο για την τηλεόραση, παρά για τους θεατές».

ΕΡ: Είδατε σήμερα τον αγώνα του Λευτέρη Πετρούνια. Ποια είναι η γνώμη σας;

«Ο Λευτέρης Πετρούνιας είναι πάντα πολύ εντυπωσιακός αθλητής. Οταν βλέπεις ζωντανά τον αθλητή καταλαβαίνεις το πόσο δύσκολο είναι αυτό το άθλημα».

ΕΡ: Τι σημαίνουν για εσάς οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Ξέρουμε ότι είστε φίλος του αθλητισμού.

«Δεν είχα πάει σε Ολυμπιακούς Αγώνες από το 2004. Για εμάς τους Ελληνες οι Ολυμπιακοί Αγώνες έχουν ξεχωριστή σημασία. Είμαι πολύ συγκινημένος και πολύ χαρούμενος ως φίλαθλος που βλέπουμε τους αθλητές μας να προσπαθούν για το καλύτερο».

ΕΡ: Εχετε δείξει ότι «επενδύετε» στον αθλητισμό και φέτος είναι μία πολύ καλή χρονιά για την Ελλάδα...

«Φέτος είναι μέχρι στιγμής μία πολύ καλή αθλητική χρονιά. Το σημαντικότερο είναι να βάζουμε τις βάσεις και τις σωστές υποδομές για να μπορούμε να διακρινόμαστε σε πολλά διαφορετικά αθλήματα και κυρίως να δίνουμε τη δυνατότητα στα νέα παιδιά να βρουν το σπορ που τους ενδιαφέρει περισσότερο. Η συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και τις ομοσπονδίες πρέπει να είναι πάντα πολύ στενή».

ΕΡ: Τέλος, μιας και είναι δίπλα μας ο κ. Καπράλος θα θέλαμε να μας στείλετε ένα μήνυμα για την προσπάθειά του και τους αθλητές μας.

«Το μήνυμα είναι ένα: Πάμε δυνατά να πετύχουμε το καλύτερο»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

