Mε άρθρο του στη γαλλική εφημερίδα "Liberation", ο πρώην πρωθυπουργός και αντιπροέδρος του Διεθνούς Κέντρου Ολυμπιακής Εκεχειρίας, Γιώργος Παπανδρέου, αναφέρεται στο βαθύτερο νόημα των Ολυμπιακών Αγώνων που ξεκίνησαν στο Παρίσι και υποστηρίζει ότι πέραν από ένα μεγάλο ψυχαγωγικό θέαμα, μια προωθητική ευκαιρία για τους χορηγούς ή μια στιγμή εθνικής υπερηφάνειας , το πραγματικό νόημα τους είναι «η συμβουλή των σοφών γυναικών του Μαντείου των Δελφών, ως Συμφωνία Ειρήνης. Όλοι οι συμμετέχοντες και οι πόλεις-κράτη της αρχαίας Ελλάδας υποσχέθηκαν να παύσουν τις συγκρούσεις κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων», όπως σημειώσει χαρακτηριστικά.

Ο κ. Παπανδρέου επισημαίνει ότι η Συνθήκη αυτή η οποία τηρήθηκε για 1.100 χρόνια, αποτελεί την μακροβιότερη συνθήκη ειρήνης στην ανθρώπινη ιστορία. «Για να κατανοήσουμε καλύτερα τη σημασία της Ολυμπιακής Εκεχειρίας, πρέπει να συγκρίνουμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες με την Ρωμαϊκή Αρένα. Και τα δύο ήταν δημόσια θεάματα. Ωστόσο, οι Ολυμπιακοί Αγώνες προωθούσαν την ειρήνη και την ενότητα, με την επευφημία των καλύτερων επιδόσεων στον αθλητισμό και στην τέχνη, όπου οι αθλητές αγωνίζονταν με ασφάλεια και αμοιβαίο σεβασμό. Οι Αγώνες καλλιέργησαν τον σεβασμό στο «κράτος δικαίου» με απαράβατους κανόνες δίκαιων αγώνων μεταξύ ελεύθερων πολιτών, εγγυητές των οποίων ήσαν εκπαιδευμένοι διαιτητές.

Οι συμμετέχοντες αθλητές και οι νικητές τιμούνταν με στεφάνια από κλαδιά αγριελιάς ελιάς, δοξάζονταν με ποιήματα και αγάλματα. Αντίθετα, η Αρένα επικεντρώθηκε στην ψυχαγωγία μέσω βίαιων και θανατηφόρων θεαμάτων, με τη συμμετοχή κυρίως σκλάβων η φυλακισμένων εγκληματιών, συχνά παρά τη θέλησή τους», τονίζει ο πρώην πρωθυπουργός.

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες γιόρταζαν την ειρήνη, την ελευθερία, την ανθρωπιά και τη συνεργασία. Η Αρένα γιόρταζε την ωμή βία, την εξουσία, τον πολιτικό έλεγχο και την κυριαρχία, συμπεραίνει ο πρώην πρωθυπουργός.

«Το δίλημμα γίνεται σαφές: Δοξάζουμε την ανθρωπότητα, ή την ωμή δύναμη; Χρησιμοποιούμε τις τεράστιες δυνάμεις μας για την ειρήνη, τη δικαιοσύνη και την αξιοπρέπεια, ή για να προωθήσουμε την κυριαρχία του ενός πάνω στον άλλον; Κάνοντας αλαζονική κατάχρηση της εξουσίας», υπογραμμίζει ο Γιώργος Παπανδρέου - και ως αντίστιξη με το σήμερα υπογραμμίζει: «Είτε θα καλλιεργήσουμε μια κουλτούρα ενότητας, ειρήνης, αξιοπρέπειας και αμοιβαίου σεβασμού, είτε κινδυνεύουμε να διολισθήσουμε σε μια μαύρη τρύπα βαρβαρότητας και βίας».

Ο κ. Παπανδρέου θεωρεί κρίσιμο να ακουστεί το ισχυρό μήνυμα ειρήνης του προέδρου της ΔΟΕ, Τόμας Μπαχ, ο οποίος παρότρυνε τους αθλητές να μεταφέρουν το μήνυμα της γιορτής της ανθρωπότητας, αναβιώνοντας την αρχαία παράδοση της Ολυμπιακής Εκεχειρίας, την απήχηση σε σημαντικές φωνές, όπως αυτή του Προέδρου Μακρόν, από βραβευμένους Νομπελίστες, οι οποίοι πρόσφατα ζήτησαν να τηρηθεί ενός λεπτού σιγής κατά τη διάρκεια αυτών των Ολυμπιακών Αγώνων, και του Πάπα, που δήλωσε ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων: «Ο πόλεμος είναι ήττα».

«Διετέλεσα Υπουργός Εξωτερικών και Πρωθυπουργός. Δεν είμαι αρκετά αφελής για να πιστεύω ότι η Ολυμπιακή Εκεχειρία θα σταματήσει σήμερα, τις άγριες συγκρούσεις σε περισσότερες από 50 περιοχές του κόσμου μας.

Αλλά είμαι πεπεισμένος, ότι αν δεν οικοδομήσουμε ένα νέο αφήγημα γύρω από τον πλανήτη μας, που θα καλλιεργεί μια παγκόσμια κουλτούρα ειρήνης μέσω του αθλητισμού, της εκπαίδευσης, της αθλητικής δραστηριότητας και της τέχνης, όπου θα αποδεικνύουμε ότι πράγματι μπορεί να γίνει η ειρήνη - θα θεωρηθούμε υπεύθυνοι για το φρικτό μέλλον των παιδιών μας.

Μακάρι οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι να αποτελέσουν ένα φάρο ελπίδας», τονίζει ο Γιώργος Παπανδρέου στο άρθρο του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

