Ολυμπιακοί Αγώνες 2024 - Σκοποβολή: Αποκλείστηκε στα 10μ αεροβόλο η Κορακάκη - Εγκατέλειψε στα προκριματικά

Η Χριστίνα Μόσχη κατέλαβε την 29η θέση

Άννα Κορακάκη

Η Άννα Κορακάκη εγκατέλειψε τον αγώνα των 10μ. αεροβόλου πιστολιού στα προκριματικά των Ολυμπιακών Αγώνων βλέποντας πως δεν έχει ελπίδες πρόκρισης, με την Χριστίνα Μόσχη να καταλαμβάνει την 29η θέση.

Η Χριστίνα Μόσχη στις έξι βολές πέτυχε τις εξής επιδόσεις: 95, 92, 96, 96, 94 και 96 και κατετάγη 29η με 569-7x στο σύνολο.

Αντιθέτως, η «χρυσή» Ολυμπιονίκης του Ρίο έκανε μόλις τέσσερις βολές, 90, 93, 94 και 27 και στην συνέχεια εγκατέλειψε με συνολική βαθμολογία 304-6x, αφού δεν είχε ελπίδες πρόκρισης. Έτσι κατετάγη στην τελευταία θέση.

