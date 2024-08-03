Πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησε η Εμμανουέλα Κατζουράκη στο πρώτο σκέλος του προκριματικού στο σκιτ της σκοποβολής για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ολοκλήρωσε τη σημερινή προσπάθειά της με 72/75 βολές (24/25, 24/25 και 24/25) και βρίσκεται στην πέμπτη θέση του προκριματικού, ο οποίος θα ολοκληρωθεί αύριο (4/8, 10:30), με τις πρώτες έξι της κατάταξης να παίρνουν το «εισιτήριο» για τον απογευματινό τελικό (4/8, 16:30).

Για την ιστορία, την πρώτη εξάδα του προκριματικού στο σκιτ γυναικών μετά το τέλος του πρώτου σκέλους συνθέτουν οι Νέλε Βίσμερ (Γερμανία, 74/75), Άμπερ Τζο Ράτερ (Μ. Βρετανία, 74/75), Όστεν Τζούελ Σμιθ (ΗΠΑ, 73/75), Γκαμπριέλα Ροντρίγκες (Μεξικό, (73/75), Εμμανουέλα Κατζουράκη (ΕΛΛΑΔΑ, 72/75) και Ντάνκα Μπαρτέκοβα (Σλοβακία, 72/75).

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.