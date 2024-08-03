Ολυμπιακοί Αγώνες - Σκοποβολή: Εκτός τελικού στο σκιτ Μίτας και Χαλκιαδάκης

Ο Μάκης Μίτας δεν κατάφερε να προκριθεί στον τελικό του σκιτ της σκοποβολής για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, τα αγωνίσματα της οποίας διεξάγονται στο Σατορού.

Ο 39χρονος σκοπευτής, ο οποίος ήταν όγδοος με την ολοκλήρωση του πρώτου σκέλους του προκριματικού (73/75 βολές), είχε 48/50 βολές στο δεύτερο σκέλος του προκριματικού (24/25 και 24/25), το οποίο διεξήχθη σήμερα, και με 121/125 βολές στο σύνολο κατετάγη 11ος, μένοντας εκτός της εξάδας που πήρε το «εισιτήριο» για τον τελικό.

Στον προκριματικό του σκητ μετείχε και δεύτερος Έλληνας αθλητής, ο Χαράλαμπος Χαλκιαδάκης, ο οποίος ήταν 12ος μετά το πρώτο σκέλος του προκριματικού (72/75 βολές). Σήμερα ο 27χρονος πρωταθλητής είχε 46/50 βολές (23/25 και 23/25) και με 118/125 βολές στο σύνολο κατετάγη 19ος, μένοντας και αυτός εκτός της εξάδας που συνεχίζει στον τελικό.

Πηγή: skai.gr

