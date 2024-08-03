Με την έκτη θέση στην τρίτη ιστιοδρομία άρχισαν τα αδέλφια Αριάδνη και Οδυσσέας Σπανάκης τις σημερινές προσπάθειές τους στη μεικτή κατηγορία 470 της ιστιοπλοΐας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, τα αγωνίσματα της οποίας διεξάγονται στη Μασσαλία.

Μετά το αποτέλεσμα αυτό, το ελληνικό πλήρωμα ανέβηκε στην 12η θέση της γενικής κατάταξης με 17 βαθμούς ποινής, καθώς «πέταξαν» την πρώτη κούρσα ως τη χειρότερή τους.

Οι Άντον Ντάλμπεργκ και Λοβίσα Κάρλσον από τη Σουηδία επικράτησαν στην τρίτη ιστιοδρομία των 470, ενώ την πρώτη τριάδα συμπλήρωσαν οι Κέιτζου Οκάντα/Μίχο Γιοσιόκα από την Ιαπωνία και οι Λάρα Φαντλάου/Λούκας Μερ από την Αυστρία.

Οι Οκάντα/Γιοσιόκα προηγούνται στη γενική κατάταξη με 3 βαθμούς ποινής, ενώ ακολουθούν οι Ντάλμπεργκ/Κάρλσον με 8 βαθμούς ποινής, όσους έχουν και οι Φαντλάου/Μερ.

