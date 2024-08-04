Τα όνειρα και οι φιλοδοξίες για διακρίσεις, ρεκόρ και ολυμπιακά μετάλλια της Τζαμάικα στο Παρίσι από την ομάδα σπριντ Γυναικών, εξελίχθηκαν σε... εφιάλτες για την χώρα της Καραϊβικής.

Και αυτό διότι, μετά το «μυστήριο» με τη μη συμμετοχή της Φρέιζερ-Πράις στα ημιτελικά των 100μ. Γυναικών, έρχεται νέο «πλήγμα» στην παραδοσιακά δυνατή χώρα στα σπριντ, αφού, η Ολυμπιονίκης του Τόκιο, Σερίκα Τζάκσον, αποσύρθηκε από τα ημιτελικά των 200 μέτρων!

Η 30χρονη αθλήτρια, κάτοχος πέντε ολυμπιακών μεταλλίων, αποσύρθηκε πριν από λίγες ημέρες από τα προκριματικά των 100 μέτρων, με την έμπειρη αθλήτρια να μην κατεβαίνει πλέον ούτε στα 200μ. που είναι το δυνατό της άθλημα και ήταν το Νο.1 φαβορί για το χρυσό.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ένας τραυματισμός που υπέστη πριν από λίγους μήνες δεν της έχει επιτρέψει να βρεθεί στην αγωνιστική κατάσταση που επιθυμεί, με αποτέλεσμα να θέσει ουσιαστικά εαυτόν εκτός Αγώνων.

