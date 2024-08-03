Mία απρόοπτη εξέλιξη έλαβε χώρα λίγο πριν τα ημιτελικά των 100μ. γυναικών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

Συγκεκριμένα, η σπουδαία Σέλι-Αν Φρέιζερ-Πράις δεν συμμετείχε στο αγώνισμα, παρόλο που ήταν δηλωμένη κανονικά στη δεύτερη προκριματική σειρά. Η Τζαμαϊκανή αθλήτρια ήταν έτοιμη για την έκτη της Ολυμπιακή παρουσία.

Αυτή που δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή είναι η αιτία της απουσίας της. Σύμφωνα με τα διεθνή ρεπορτάζ, η σπουδαία αθλήτρια, η οποία δεν μένει στο Ολυμπιακό Χωριό, πήγε στο «Stade de France» με δικό της μέσο και όχι με το λεωφορείο της υπόλοιπης αποστολής. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι υπεύθυνοι ασφαλείας να μην την αφήσουν να περάσει στον χώρο της προθέρμανσης! Κάπως έτσι, έχασε τόσο το απαραίτητο ζέσταμα όσο και το αγώνισμα.

H 37χρονη πρόκειται για μία από τις κορυφαίες αθλήτριες στίβου όλων των εποχών, έχοντας κατακτήσει συνολικά 8 Ολυμπιακά μετάλλια, μεταξύ των οποίων και 3 χρυσά.

Η Φρέιζερ-Πράις στόχευε σε ένα σπουδαίο ρεκόρ, αφού ήθελε να γίνει η πρώτη Ολυμπιονίκης που θα κερδίσει πέντε μετάλλια στη σειρά στο ίδιο αγώνισμα στίβου έχοντας πάρει χρυσά σε Πεκίνο (2008) και Λονδίνο (2012), χάλκινο στο Ρίο (2016) και ασημένιο στο Τόκιο (2020) στα 100μ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.