Σημαντικά γεγονότα για την ελληνική αποστολή περιλαμβάνει το πρόγραμμα της Δευτέρας (05/08) στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

Αυτός που ξεχωρίζει είναι ο τελικός του Εμμανουήλ Καραλή, που θα διεκδικήσει το μετάλλιο στο άλμα επί κοντώ. Επίσης, την πρεμιέρα της στο Παρίσι έκανε η Κατερίνα Στεφανίδη, που κατάφερε να κερδίσει μια θέση στον τελικό του επί κοντώ γυναικών. Στον τελικό πέρασε και η Αριάδνη Αδαμοπούλου.

Στον ημιτελικό των 200 μέτρων πέρασε η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου.

Πολύ σημαντικό είναι και το ματς της Ελλάδας με την Ιταλία, για την τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Πόλο Ανδρών.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Στίβος

20:00 Εμμανουήλ Καραλής – Επί Κοντώ – Τελικός

Ιστιοπλοΐα

13:23 Κάμερον Μαραμενίδης – Kite (Race 5,6,7,8)

16:35 Αριάδνη Σπανάκη / Οδυσσέας Σπανάκης – 470 (Race 7 & 8)

Ιππασία

15:00 Ιόλη Μυτιληναίου – Υπερπήδηση εμποδίων – Προκριματικά

Υδατοσφαίριση Ανδρών

16:10 ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ. Νίκησε η Ελλάδα 9-8.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.