Σημαντικά γεγονότα για την ελληνική αποστολή περιλαμβάνει το πρόγραμμα της Δευτέρας (05/08) στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.
Αυτός που ξεχωρίζει είναι ο τελικός του Εμμανουήλ Καραλή, που θα διεκδικήσει το μετάλλιο στο άλμα επί κοντώ. Επίσης, την πρεμιέρα της στο Παρίσι έκανε η Κατερίνα Στεφανίδη, που κατάφερε να κερδίσει μια θέση στον τελικό του επί κοντώ γυναικών. Στον τελικό πέρασε και η Αριάδνη Αδαμοπούλου.
Στον ημιτελικό των 200 μέτρων πέρασε η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου.
Πολύ σημαντικό είναι και το ματς της Ελλάδας με την Ιταλία, για την τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Πόλο Ανδρών.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
Στίβος
20:00 Εμμανουήλ Καραλής – Επί Κοντώ – Τελικός
Ιστιοπλοΐα
13:23 Κάμερον Μαραμενίδης – Kite (Race 5,6,7,8)
16:35 Αριάδνη Σπανάκη / Οδυσσέας Σπανάκης – 470 (Race 7 & 8)
Ιππασία
15:00 Ιόλη Μυτιληναίου – Υπερπήδηση εμποδίων – Προκριματικά
Υδατοσφαίριση Ανδρών
16:10 ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ. Νίκησε η Ελλάδα 9-8.
