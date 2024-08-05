Μεγάλη νίκη με 9-8 επί της Ιταλίας πέτυχε η εθνική υδατοσφαίρισης των ανδρών, στην «αυλαία» της Α΄ φάσης του Ολυμπιακού τουρνουά του Παρισιού. Με κορυφαίους τον Στέλιο Αργυρόπουλο (τέσσερα γκολ) και τον Μάνο Ζερδεβά (14 αποκρούσεις), το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα εξασφάλισε μίνιμουμ τη δεύτερη θέση του Α΄ ομίλου, περιμένοντας πλέον ήττα της Κροατίας από τις ΗΠΑ (έστω και στα πέναλτι) για να πάρει την πρωτιά.

Με το ξεκίνημα του τέταρτου και τελευταίου οκταλέπτου η «γαλανόλευκη» πήρε κεφάλι στο σκορ με την εξαιρετική εκτέλεση πέναλτι του Γενηδουνιά για το 7-6, αλλά ο Κοντέμι είχε άμεση απάντηση. Ο Αργυρόπουλος με δυνατό σουτ έβαλε ξανά μπροστά την ομάδα του Θοδωρή Βλάχου (8-7) και μετά από άστοχες επιθέσεις και στις δυο πλευρές ο Γκράτα σημείωσε το 8-8, εκμεταλλευόμενος τον παίκτη παραπάνω.

Ο Φουντούλης με ένα τεράστιο γκολ στο φινάλε πέτυχε το 9-8 και στην τελευταία φάση οι Ιταλοί στάθηκαν άτυχοι με διπλό δοκάρι, με την Ελλάδα να παίρνει μια τεράστια νίκη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.