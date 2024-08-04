Μία από τις καλύτερες κούρσες όλων των εποχών σε Ολυμπιακούς Αγώνες διεξήχθη στον τελικό των 100 μέτρων του Παρισιού, με τον εκπληκτικό Νόα Λάιλς να κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο Photo Finish.

Στην κούρσα της μιας «ανάσας», ο Αμερικανός σπρίντερ χρειάστηκε να κάνει την κορυφαία επίδοση της καριέρας του, κόβοντας πρώτος το νήμα με χρόνο 9.79, την ώρα όπου ο Τζαμαϊκανός, Κισέιν Τόμπσον έχασε το χρυσό για μόλις 5 χιλιοστά του δευτερολέπτου.

Με τους δύο σπουδαίους σπρίντερ να «βουτούν» στον τερματισμό, χιλιάδες θεατές στο «Σταντ ντε Φρανς» παρακολουθούσαν με κομμένη την ανάσα την εξέταση του φώτο φίνις για να δουν που θα καταλήξει το χρυσό.

Τελικώς, εκείνο πήγε στα χέρια του Λάιλς, ο οποίος και κατέρριψε το προσωπικό του ρεκόρ, όντας πλέον έτοιμος να κάνει το «2 στα 2», αφού εκκρεμεί και η συμμετοχή του στον τελικό των 200 μέτρων, το οποίο και αποτελεί το άθλημά του.

