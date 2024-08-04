Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Χρυσός στο... photo finish στα 100μ Ανδρών ο Λάιλς - Δείτε τη συγκλονιστική κούρσα

Σε έναν συγκλονιστικό τελικό στα 100μ που θα μνημονεύεται για χρόνια, ο Νόα Λάιλς κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με 9,69, αφήνοντας πίσω του τον Τόμπσον για 5 χιλιοστά του δευτερολέπτου

100 μέτρα Ανδρών

Μία από τις καλύτερες κούρσες όλων των εποχών σε Ολυμπιακούς Αγώνες διεξήχθη στον τελικό των 100 μέτρων του Παρισιού, με τον εκπληκτικό Νόα Λάιλς να κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο Photo Finish.

PARIS

Στην κούρσα της μιας «ανάσας», ο Αμερικανός σπρίντερ χρειάστηκε να κάνει την κορυφαία επίδοση της καριέρας του, κόβοντας πρώτος το νήμα με χρόνο 9.79, την ώρα όπου ο Τζαμαϊκανός, Κισέιν Τόμπσον έχασε το χρυσό για μόλις 5 χιλιοστά του δευτερολέπτου.

Με τους δύο σπουδαίους σπρίντερ να «βουτούν» στον τερματισμό, χιλιάδες θεατές στο «Σταντ ντε Φρανς» παρακολουθούσαν με κομμένη την ανάσα την εξέταση του φώτο φίνις για να δουν που θα καταλήξει το χρυσό.

Τελικώς, εκείνο πήγε στα χέρια του Λάιλς, ο οποίος και κατέρριψε το προσωπικό του ρεκόρ, όντας πλέον έτοιμος να κάνει το «2 στα 2», αφού εκκρεμεί και η συμμετοχή του στον τελικό των 200 μέτρων, το οποίο και αποτελεί το άθλημά του.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ολυμπιακοί Αγώνες στίβος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark