Πήρε σπουδαία πρόκριση στα ημιτελικά των 200μ. η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου!

Η Ελληνίδα δρομέας έπειτα από μια τρομερή κούρσα στην 1η επαναληπτική σειρά κατάφερε μέσω των ρεπεσάζ να εξασφαλίσει τη θέση της στον ημιτελικό τερματίζοντας με 22:99" ο οποίος ήταν και ο 5ος καλύτερος χρόνος!

Παρά την πολύ καλή της εκκίνηση η Εμμανουηλίδου υποχώρησε με την Καναδή, Τζακλίν Μαντονγκό να κόβει πρώτη το νήμα και να προκρίνεται τον τελικό με χρόνο 22:58.

Στα ημιτελικά προκρίθηκε και η Κύπρια Ολίβια Φωτοπούλου με 22.92, τερματίζοντας πρώτη στη σειρά της.

