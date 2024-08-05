Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πρόκριση στα ημιτελικά των 200μ. για την Εμμανουηλίδου

Τη συμμετοχή της στα ημιτελικά των 200μ. εξασφάλισε η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου, η οποία στο ρεπεσάζ είχε χρόνο 22:59" που ήταν και ο 5ος καλύτερος στη δική της σειρά

Πολυνίκη Εμμανουηλίδου Ολυμπιακοί Αγώνες

Πήρε σπουδαία πρόκριση στα ημιτελικά των 200μ. η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου!

Η Ελληνίδα δρομέας έπειτα από μια τρομερή κούρσα στην 1η επαναληπτική σειρά κατάφερε μέσω των ρεπεσάζ να εξασφαλίσει τη θέση της στον ημιτελικό τερματίζοντας με 22:99" ο οποίος ήταν και ο 5ος καλύτερος χρόνος!

Παρά την πολύ καλή της εκκίνηση η Εμμανουηλίδου υποχώρησε με την Καναδή, Τζακλίν Μαντονγκό να κόβει πρώτη το νήμα και να προκρίνεται τον τελικό με χρόνο 22:58.

Στα ημιτελικά προκρίθηκε και η Κύπρια Ολίβια Φωτοπούλου με 22.92, τερματίζοντας πρώτη στη σειρά της.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ολυμπιακοί Αγώνες
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
14 0 Bookmark