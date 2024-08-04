Μία ακόμη μέρα ολοκληρώθηκε για την ελληνική αποστολή στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, με μερικές πραγματικά πολύ λαμπρές στιγμές.

Την αρχή έκανε ο Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος εμφανίστηκε στην 14η θέση της προκριματικής φάσης του μήκους και με επίδοση στα 8,32 μ., προκρίθηκε απευθείας, αφού ξεπέρασε το όριο των 8,15μ. και μάλιστα ως πρώτος στον τελικό του αγωνίσματός του στο Παρίσι. Αξίζει να σημειωθεί πως ο τελικός του μήκους στους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι την Τρίτη (6/8) στις 21:15.

Στη συνέχεια, με χρόνο 23:06 η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου τερμάτισε στην 4η θέση της 5ης προκριματικής σειράς των 200μ. γυναικών και θα βρεθεί στο ρεπεσάζ το πρωί της Δευτέρας (05/08) για μια θέση στο μεγάλο τελικό.

Στη σφυροβολία, η Σταματία Σκαρβέλη έμεινε εκτός τελικού. Η Ελληνίδα σφυροβόλος, με καλύτερη βολή στα 69,38μ. είχε την 17η καλύτερη επίδοση και έμεινε εκτός της δωδεκάδας που πέρασε στον τελικό.

Η πιο όμορφη στιγμή της ημέρας ήρθε νωρίς το απόγευμα. Ο Λευτέρης Πετρούνιας ήταν εκπληκτικός στον τελικό των κρίκων, με τον Έλληνα Ολυμπιονίκη να κατακτά το χάλκινο μετάλλιο, γράφοντας το όνομά του και εκείνο της χώρας μας με «χρυσά» γράμματα στην ιστορία του αθλήματος.

Και αυτό διότι ο 33χρονος πρωταθλητής μας έγινε ο πρώτος αθλητής στους κρίκους που φτάνει τα τρία ολυμπιακά μετάλλια, όντας ένας ζωντανός θρύλος του αθλήματος! Η αρχή είχε γίνει στο Ρίο το 2016 όταν και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο, για να ακολουθήσει το χάλκινο στο Τόκιο το 2021 και το έπος του τεράστιου Λευτέρη στο Παρίσι!

Πολύ καλή παρουσία είχε και η Εμμανουέλα Κατζουράκη. Έχοντας 23 στις 30 εύστοχες βολές, η Ελληνίδα σκοπεύτρια τερμάτισε στην 5η θέση του τελικού του σκιτ Γυναικών στο Παρίσι, στην παρθενική της συμμετοχή σε Ολυμπιακούς Αγώνες!

Στον τελικό του ύψους, η Τατιάνα Γκούσιν τερμάτισε στην ένατη θέση και δεν κατάφερε να μπει στην πρώτη οκτάδα. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ξεπέρασε με την πρώτη το αρχικό ύψος, το 1,86, όμως απέτυχε στο 1,91 και στις τρεις προσπάθειες που επιχείρησε στο συγκεκριμένο ύψος, ρίχνοντας όλες τις φορές τον πήχη με τον ίδιο τρόπο κι ολοκλήρωσε πρόωρα τον αγώνα της.

Εξαιρετική ήταν η εξέλιξη για την Ελλάδα και στο Πόλο Γυναικών. Η Εθνική ήταν εξαιρετικά σοβαρή κόντρα στην οικοδέσποινα Γαλλία, τη νίκησε 11-4 και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Ολυμπιακού τουρνουά πόλο, όπου θα παίξει με την Αυστραλία την ερχόμενη Τρίτη (06/08).

Tέλος, τη δωδέκατη θέση στον τελικό της σφυροβολίας κατέκτησε ο Έλληνας πρωταθλητής, Χρήστος Φραντζεσκάκης, ολοκληρώνοντας την προσπάθειά του με βολή στα 73,34 μέτρα.

