Η Κατερίνα Στεφανίδη πήρε την πρόκριση για τρίτη συνεχόμενη φορά σε τελικό Ολυμπιακών Αγώνων. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια θα διεκδικήσει το βράδυ της Τετάρτης (7/8/2024, 20:00) το δεύτερο ολυμπιακό μετάλλιο της καριέρας της στον τελικό του επί κοντώ στο Παρίσι.

Από την πλευρά της, η Αριάδνη Αδαμοπούλου πέρασε με την πρώτη τα 4,20μ. και τα 4,40μ., αλλά είχε τρεις αποτυχημένες προσπάθειες στα 4,55μ., ωστόσο από τη στιγμή που δεν υπήρχε δωδέκατη αθλήτρια να περάσει αυτό το ύψος, πήρε το εισιτήριο για τον τελικό.

Στον τελικό που θα γίνει την Τετάρτη στις 20:00 πλέον θα βρεθούν συνολικά 20 αθλήτριες!

Νωρίτερα είχε αποκλειστεί η Ελένη Πόλακ η οποία δεν τα κατάφερε στα 4.40.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.