Με τις θερμότατες ευχές του Λευτέρη Πετρούνια η Εθνική ομάδα μπάσκετ οδεύει στον μεγάλο αγώνα με τη Γερμανία.

Έχοντας το χάλκινο μετάλλιο στο λαιμό του μετά τη μεγάλη σημερινή επιτυχία ο Ολυμπιονίκης μας στους κρίκους επισκέφθηκε την Εθνική ομάδα μπάσκετ στο ξενοδοχείο με τους διεθνείς να του επιφυλάσσουν μία θερμότατη υποδοχή με θερμά συγχαρητήρια αλλά και πολλές αγκαλιές.

Ο Λευτέρης Πετρούνιας αφού ευχήθηκε στους παίκτες της ομάδας μας, υποσχέθηκε ότι θα είναι και αυτός στο γήπεδο για να «φωνάζει» υπέρ τους στην μεγάλη αναμέτρηση της Τρίτης.

Δείτε το βίντεο που ανέβασε στα social media η ΕΟΚ με την συνομιλία του Πετρούνια και με τον Βασίλη Σπανούλη.

Ο...άρχοντας των κρίκων και των μεταλλίων Λευτέρης Πετρούνιας στην βόλτα χαλάρωσης μετά τη μεγάλη του επιτυχία, επισκέφτηκε το ξενοδοχείο της Εθνικής για να ευχηθεί καλή επιτυχία και υποσχέθηκε παρουσία και...άγρια φωνή στον προημιτελικό με τη Γερμανία 🇬🇷 #TeamHellas #Olympics pic.twitter.com/JEHaOzlIvy — Hellenic Basketball (@HellenicBF) August 4, 2024

