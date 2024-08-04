Λογαριασμός
Ο Πετρούνιας επισκέφθηκε την Εθνική μπάσκετ για να ευχηθεί - Οι αγκαλιές του με όλους τους παίκτες - Δείτε βίντεο

Δείτε το βίντεο που ανέβασε η ΕΟΚ στα social media με τη συνάντηση του Λευτέρη Πετρούνια και των διεθνών μα

Πετρούνιας με Αντετοκούνμπο

Με τις θερμότατες ευχές του Λευτέρη Πετρούνια η Εθνική ομάδα μπάσκετ οδεύει στον μεγάλο αγώνα με τη Γερμανία.

Έχοντας το χάλκινο μετάλλιο στο λαιμό του μετά τη μεγάλη σημερινή επιτυχία ο Ολυμπιονίκης μας στους κρίκους επισκέφθηκε την Εθνική ομάδα μπάσκετ στο ξενοδοχείο με τους διεθνείς να του επιφυλάσσουν μία θερμότατη υποδοχή με θερμά συγχαρητήρια αλλά και πολλές αγκαλιές.

Ο Λευτέρης Πετρούνιας αφού ευχήθηκε στους παίκτες της ομάδας μας, υποσχέθηκε ότι θα είναι και αυτός στο γήπεδο για να «φωνάζει» υπέρ τους στην μεγάλη αναμέτρηση της Τρίτης.

Δείτε το βίντεο που ανέβασε στα social media η ΕΟΚ με την συνομιλία του Πετρούνια και με τον Βασίλη Σπανούλη.

TAGS: Ολυμπιακοί Αγώνες Λευτέρης Πετρούνιας εθνική Ελλάδος μπάσκετ
