Ο Ράιαν Κράουζερ «έγραψε ιστορία» απόψε, στους Ολυμπιακούς Αγώνες «Παρίσι 2024», καθώς έγινε ο πρώτος σφαιροβόλος στην ιστορία που κατακτά για τρίτη φορά το χρυσό μετάλλιο. Ο 32χρονος Αμερικανός δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης της ανωτερότητάς του, ρίχνοντας από την πρώτη προσπάθεια 22,64μ., για να φτάσει στη συνέχεια στα 22,90μ. και να «καθαρίσει» τον τελικό.

Στον αντίποδα, η μάχη για τα άλλα δύο μετάλλια εξελίχθηκε σε... θρίλερ. Ο Αμερικανός Τζο Κόβατς, με 22,15μ. στην τελευταία του προσπάθεια (κι ενώ ήταν τέταρτος ως εκείνο το σημείο), κατάφερε να πάρει για τρίτη σερί διοργάνωση το ασημένιο μετάλλιο, έχοντας την ίδια επίδοση με τον τρίτο, τον Τζαμαϊκανό Ρατζίντρα Κάμπελ, αλλά καλύτερη δεύτερη προσπάθεια. Η εμφάνιση του Κάμπελ ήταν σίγουρα η μεγάλη έκπληξη του τελικού και άφησε εκτός βάθρου τον τρίτο Αμερικανό, Πέιτον Οτερνταλ, που έριξε 22,01μ. Ο Νεοζηλανδός Τομ Γουόλς, που ήταν τρίτος στις δύο προηγούμενες διοργανώσεις, έκανε τρεις άκυρες προσπάθειες και ολοκλήρωσε άδοξα την προσπάθειά του.

Τα αποτελέσματα του τελικού στη σφαιροβολία ανδρών:

1. Ράιαν Κράουζερ (ΗΠΑ) 22,90 μέτρα

2. Τζο Κόβατς (ΗΠΑ) 22,15

3. Ρατζίντρα Κάμπελ (Τζαμάικα) 22,15

4. Πέιτον Οτερνταλ (ΗΠΑ) 22,03

5. Τσουκουεμπούκα Ενεκουέτσι (Νιγηρία) 21,42

6. Τζάκο Γκιλ (Νέα Ζηλανδία) 21,15

7. Λεονάρντο Φάμπρι (Ιταλία) 20,96

8. Ουζιέλ Μουνιός (Μεξικό) 20,88

9. Μάρκους Τόμσεν (Νορβηγία) 20,67

10. Τόμας Στάνεκ (Τσεχία) 20,37

11. Ζέιν Γουέιρ (Ιταλία) 20,24

Τομ Γουόλς (Νέα Ζηλανδία) ακυρώθηκε

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

