Ο αξεπέραστος Λευτέρης Πετρούνιας το έκανε ξανά! Ο σπουδαίος Έλληνας αθλητής ήταν εκπληκτικός στον τελικό των κρίκων και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, το οποίο ήταν το τρίτο και πιο ιστορικό.

Κι αυτό διότι ο 33χρονος έγινε ο ο πρώτος αθλητής στους κρίκους που φτάνει τα τρία ολυμπιακά μετάλλια. Η αρχή είχε γίνει στο Ρίο το 2016 όταν και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο, για να ακολουθήσει το χάλκινο στο Τόκιο το 2021 και το σημερινό έπος.

Έτσι, η Ελλάδα έφτασε τα πέντε μετάλλια στη φετινή διοργάνωση και πλέον έχει την έκτη καλύτερη επίδοση της στη σύγχρονη ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων.

Η πρωτιά, φυσικά, ανήκει στους αγώνες της Αθήνας το 1896 (47 μετάλλια) και το 2004 (16 μετάλλια). Ακολουθεί το Σίδνεϊ το 2000 (13 μετάλλια), η διοργάνωση στην Ατλάντα το 1996 με (8 μετάλλια) και εκείνη στο Ρίο Ντε Τζανέιρο το 2016 (6 μετάλλια), μέχρι να φτάσουμε στη φετινή επίδοση με πέντε μετάλλια έως τώρα.

Η αρχή έγινε με το χάλκινο του Θοδωρή Τσελίδη στο Τζούντο στη συνέχεια το ασημένιο του Χρήστου στα 200μ. και τα δύο χάλκινα των Παπακωνσταντίνου-Γκαϊδατζή και Κοντού-Φίτσιου στην κωπηλασία, μέχρι το σημερινό χάλκινο μετάλλιο του Πετρούνια.

