Ολυμπιακοί Αγώνες: Ο Μαραμενίδης 12ος στην τέταρτη κούρσα και τη γενική

Με την 12η θέση στην τέταρτη ιστιοδρομία ολοκλήρωσε ο Κάμερον Αλέξανδρος Μαραμενίδης τις σημερινές προσπάθειές του στο kite ανδρών της ιστιοπλοΐας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, τα αγωνίσματα της οποίας διεξάγονται στη Μασσαλία.

Μετά το αποτέλεσμα αυτό, ο 22χρονος σέρφερ υποχώρησε στην 12η θέση της γενικής κατάταξης με 25 βαθμούς ποινής, καθώς «πέταξε» την τέταρτη κούρσα ως τη χειρότερή του.

Στο μεταξύ, ο Ντένις Τάραντιν, ο οποίος εκπροσωπεί την Κύπρο, κατετάγη έκτος στην τέταρτη ιστιοδρομία και παραμένει στην ένατη θέση της γενικής με 21 βαθμούς ποινής, αφού «πέταξε» την τρίτη κούρσα ως τη χειρότερή του.

Για την ιστορία, ο Γάλλος Αξέλ Μαζεγιά ήταν ο νικητής στην τέταρτη κούρσα, ενώ ακολούθησαν ο Γερμανός Γιάνις Μάους και ο Σλοβένος Τόνι Βόντισεκ. Ο Βόντισεκ είναι επικεφαλής στη γενική κατάταξη με 6 βαθμούς ποινής, ενώ ακολουθεί ο Αυστριακός Βαλεντίν Μπόντους με 8 βαθμούς ποινής, όσους έχει και ο Μαξιμίλιαν Μέντερ από τη Σιγκαπούρη.

