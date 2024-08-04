Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η Ενγκαμπά έγραψε ιστορία εξασφαλίζοντας το πρώτο ολυμπιακό μετάλλιο για την Ομάδα των Προσφύγων

Ιστορία έγραψε η Σίντι Ενγκαμπά, η οποία προκρίθηκε στα ημιτελικά του μποξ στην κατηγορία 75 κιλών, εξασφαλίζοντας το πρώτο ολυμπιακό μτετάλλιο για την Ομάδα των Προσφύγων

Σίντι Ενγκαμπά

Η Σίντι Ενγκαμπά έγραψε ιστορία στο Παρίσι το απόγευμα της Κυριακής (04/08), με το όνομά της πλέον να συγκαταλέγεται από εδώ και στο εξής στα βιβλία των ρεκόρ των Ολυμπιακών Αγώνων.

Και αυτό διότι η 25χρονη αθλήτρια του μποξ επικράτησε 5-0 της Γαλλίδας, Μισέλ Νταβινά, πανηγυρίζοντας την πρόκριση στα ημιτελικά των 75 κιλών, με την νεαρή μποξέρ να εξασφαλίζει έτσι το πρώτο Ολυμπιακό μετάλλιο για την Ομάδα των Προσφύγων (δίνονται 2 χάλκινα στο μποξ).

Η Ενγκαμπά γεννήθηκε στο Καμερούν και έζησε για αρκετά χρόνια στη Μ. Βρετανία, ωστόσο, το γεγονός ότι είναι μέλος της LGBT κοινότητας δεν της επέτρεψε να αγωνιστεί με το Καμερούν - ούτε η ίδια το επιθυμούσε άλλωστε - αφού στην χώρα της Αφρικής η ομοφυλοφιλία θεωρείται παράνομη...

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ολυμπιακοί Αγώνες Ομάδα των Προσφύγων
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark