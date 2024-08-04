Η Σίντι Ενγκαμπά έγραψε ιστορία στο Παρίσι το απόγευμα της Κυριακής (04/08), με το όνομά της πλέον να συγκαταλέγεται από εδώ και στο εξής στα βιβλία των ρεκόρ των Ολυμπιακών Αγώνων.

Και αυτό διότι η 25χρονη αθλήτρια του μποξ επικράτησε 5-0 της Γαλλίδας, Μισέλ Νταβινά, πανηγυρίζοντας την πρόκριση στα ημιτελικά των 75 κιλών, με την νεαρή μποξέρ να εξασφαλίζει έτσι το πρώτο Ολυμπιακό μετάλλιο για την Ομάδα των Προσφύγων (δίνονται 2 χάλκινα στο μποξ).

Η Ενγκαμπά γεννήθηκε στο Καμερούν και έζησε για αρκετά χρόνια στη Μ. Βρετανία, ωστόσο, το γεγονός ότι είναι μέλος της LGBT κοινότητας δεν της επέτρεψε να αγωνιστεί με το Καμερούν - ούτε η ίδια το επιθυμούσε άλλωστε - αφού στην χώρα της Αφρικής η ομοφυλοφιλία θεωρείται παράνομη...

