Ολυμπιακοί Αγώνες: Έκτος ο Μαραμενίδης στην τρίτη ιστιοδρομία

Με την έκτη θέση στην τρίτη ιστιοδρομία συνέχισε ο Κάμερον Αλέξανδρος Μαραμενίδης τις προσπάθειές του στο kite ανδρών της ιστιοπλοΐας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, τα αγωνίσματα της οποίας διεξάγονται στη Μασσαλία.

Ο 22χρονος αθλητής «σκαρφάλωσε» στην έβδομη θέση της γενικής κατάταξης με 25 βαθμούς ποινής.

Ο Σλοβένος Τόνι Βόντισεκ ήταν ο νικητής στην τρίτη κούρσα, ενώ ακολούθησαν ο Μαξιμίλιαν Μέντερ από τη Σιγκαπούρη και ο Βρετανός Κόνορ Μπέινμπριτζ. Στην κορυφή της γενικής κατάταξης υπάρχει τριπλή... ισοβαθμία, καθώς ο Βόντισεκ, ο Μέντερ και ο Αυστριακός Βαλεντίν Μπόντους έχουν από 8 βαθμούς ποινής έκαστος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην ένατη θέση της γενικής βρίσκεται ο Ντένις Τάραντιν που εκπροσωπεί την Κύπρο. Ο γεννημένος στη Μόσχα αθλητής έχει 27 βαθμούς ποινής, καθώς τερμάτισε 11ος, 4ος και 12ος στις πρώτες τρεις ιστιοδρομίες.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.