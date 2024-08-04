Λογαριασμός
Ολυμπιακοί Αγώνες: Έκτος ο Μαραμενίδης στην τρίτη ιστιοδρομία

Με την έκτη θέση στην τρίτη ιστιοδρομία συνέχισε ο Κάμερον Αλέξανδρος Μαραμενίδης τις προσπάθειές του στο kite ανδρών της ιστιοπλοΐας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες

Μαραμενίδης

Με την έκτη θέση στην τρίτη ιστιοδρομία συνέχισε ο Κάμερον Αλέξανδρος Μαραμενίδης τις προσπάθειές του στο kite ανδρών της ιστιοπλοΐας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, τα αγωνίσματα της οποίας διεξάγονται στη Μασσαλία.

Ο 22χρονος αθλητής «σκαρφάλωσε» στην έβδομη θέση της γενικής κατάταξης με 25 βαθμούς ποινής.

Ο Σλοβένος Τόνι Βόντισεκ ήταν ο νικητής στην τρίτη κούρσα, ενώ ακολούθησαν ο Μαξιμίλιαν Μέντερ από τη Σιγκαπούρη και ο Βρετανός Κόνορ Μπέινμπριτζ. Στην κορυφή της γενικής κατάταξης υπάρχει τριπλή... ισοβαθμία, καθώς ο Βόντισεκ, ο Μέντερ και ο Αυστριακός Βαλεντίν Μπόντους έχουν από 8 βαθμούς ποινής έκαστος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην ένατη θέση της γενικής βρίσκεται ο Ντένις Τάραντιν που εκπροσωπεί την Κύπρο. Ο γεννημένος στη Μόσχα αθλητής έχει 27 βαθμούς ποινής, καθώς τερμάτισε 11ος, 4ος και 12ος στις πρώτες τρεις ιστιοδρομίες.

TAGS: Ολυμπιακοί Αγώνες ιστιοπλοΐα
