Αποθέωση για τη Σιμόν Μπάιλς στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Η 27χρονη Αμερικανίδα γυμνάστρια επέστρεψε στην ενεργό δράση μετά το Τόκιο κι έφτασε στο πέμπτο Ολυμπιακό χρυσό μετάλλιο της καριέρας της στην ενόργανη γυμναστική.

Η Αμερικανίδα σταρ βοήθησε την ομάδα των ΗΠΑ σε όλα τα αγωνίσματα του σύνθετου ομαδικού. Στο άλμα, η βαθμολογία των ΗΠΑ ήταν 44.100, στους ασύμμετρους ζυγούς 43.332, στη δοκό 41.699 και στις ασκήσεις εδάφους 42.165. Η συνολική βαθμολογία των Αμερικανίδων ήταν 171.296.

Μαζί με την Μπάιλς αγωνίστηκαν οι Τζέιντ Κάρεϊ, Σούνι Λι, Τζόρνταν Τσάιλς και Χέζλι Ριβέρα. Αυτό είναι το τέταρτο χρυσό των ΗΠΑ στο σύνθετο ομαδικό μετά από το 1996, το 2012 και το 2016.

Ιστορικό μετάλλιο για την Ιταλία, αφού μετά από 96 χρόνια ανέβηκε ξανά στο βάθρο με το αργυρό μετάλλιο και τους 165.494 βαθμούς. Το πρώτο μετάλλιο στην ιστορία της κατέκτησε η Βραζιλία, η οποία με 164.497 βαθμούς ήταν «χάλκινη».

