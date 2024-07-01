Λογαριασμός
Η υπεραθλήτρια Σιμόν Μπάιλς στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού - «Ήξερα ότι δεν είχα τελειώσει μετά το Τόκιο» - Βίντεο

Η αθλήτρια - που θεωρείται η καλύτερη όλων των εποχών - θα επιστρέψει στους Ολυμπιακούς Αγώνες μετά το «καταστροφικό» Τόκιο 2020, δείχνοντας πιο δυνατή από ποτέ

Σιμόν Μπάιλς (Simone Biles)

Η τετραπλή χρυσή Ολυμπιονίκης Σιμόν Μπάιλς (Simone Biles) κέρδισε μία θέση  στην Ολυμπιακή Ομάδα ενόργανης των ΗΠΑ, μετά την χθεσινή «σαρωτική» προκριματική εμφάνισή της και πλέον θα συμμετέχει στους Ολυμπιακού Αγώνες της Γαλλίας, Παρίσι 2024

Η αθλήτρια - που θεωρείται η καλύτερη όλων των εποχών - θα επιστρέψει στους Ολυμπιακούς αγώνες μετά το καταστροφικό Τόκιο 2020 δείχνοντας πιο δυνατή από ποτέ.

Πριν 4 χρόνια,  λίγο πριν τον τελικό του ομαδικού γυναικών στο Τόκιο, η Μπάιλς ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά ότι αποχωρεί «για λόγους ψυχικής υγείας», ενώ δεν συμμετείχε ούτε στον τελικό του σύνθετου ατομικού (all-around) ενόργανης γυμναστικής. 

«Ήξερα ότι δεν είχα τελειώσει μετά το Τόκιο», είπε η 27χρονη υπεραθλήτρια. «Ήξερα ότι επέστρεφα».

Παρίσι 2024 Ενόργανη Γυμναστική
