Η τετραπλή χρυσή Ολυμπιονίκης Σιμόν Μπάιλς (Simone Biles) κέρδισε μία θέση στην Ολυμπιακή Ομάδα ενόργανης των ΗΠΑ, μετά την χθεσινή «σαρωτική» προκριματική εμφάνισή της και πλέον θα συμμετέχει στους Ολυμπιακού Αγώνες της Γαλλίας, Παρίσι 2024.

Η αθλήτρια - που θεωρείται η καλύτερη όλων των εποχών - θα επιστρέψει στους Ολυμπιακούς αγώνες μετά το καταστροφικό Τόκιο 2020 δείχνοντας πιο δυνατή από ποτέ.

Four-time Olympic gold medallist Simone Biles is headed to the Paris Games with a resounding all-around victory at the US gymnastics trialshttps://t.co/QD5zFa8aCy pic.twitter.com/Pzz6hgJrZU — AFP News Agency (@AFP) July 1, 2024

Πριν 4 χρόνια, λίγο πριν τον τελικό του ομαδικού γυναικών στο Τόκιο, η Μπάιλς ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά ότι αποχωρεί «για λόγους ψυχικής υγείας», ενώ δεν συμμετείχε ούτε στον τελικό του σύνθετου ατομικού (all-around) ενόργανης γυμναστικής.

«Ήξερα ότι δεν είχα τελειώσει μετά το Τόκιο», είπε η 27χρονη υπεραθλήτρια. «Ήξερα ότι επέστρεφα».



