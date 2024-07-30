Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ολυμπιακοί Αγώνες: Τα όρια πρόκρισης σε άλματα και ρίψεις

Οι διοργανωτές των Ολυμπιακών Αγώνων γνωστοποίησαν τα όρια πρόκρισης στους τελικούς των αλτικών και ριπτικών αγωνισμάτων στίβου, καθώς και τα διαδοχικά ύψη στα προκριματικά ύψους, επί κοντώ

Παρίσι

Τα υψηλά όρια που έθεσαν οι διοργανωτές των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού στους αγώνες στίβου δείχνουν το επίπεδο των φετινών αγωνισμάτων στον «βασιλιά» των Ολυμπιακών.

Από φέτος, το πρόγραμμα των αγώνων περιλαμβάνει και αγώνα ρεπεσάζ στις αποστάσεις από τα 200 μέχρι και τα 1.500 μέτρα, καθώς και τα 100 και 400 μέτρα με εμπόδια και θα αφορά σε όσους αθλητές κι όσες αθλήτριες δεν προκρίθηκαν στον ημιτελικό μέσω θέσης.

Όρια πρόκρισης σε τελικούς (άνδρες/γυναίκες):
Ύψος: 2,29 μ./1,97 μ.
Επί κοντώ: 5,80 μ./4,70 μ.
Μήκος: 8,15 μ./6,75 μ.
Τριπλούν: 17,10 μ./14,35 μ.
Σφαιροβολία: 21,35 μ./19,15 μ.
Δισκοβολία: 66,00 μ./64,00 μ.
Σφυροβολία: 77,00 μ./73,00 μ.
Ακοντισμός: 84,00 μ./62,00 μ.
Διαδοχικά ύψη στους προκριματικούς του επί κοντώ:
Άνδρες: 5,40 μ., 5,60 μ., 5,70 μ., 5,75 μ., 5,80 μ.
Γυναίκες: 4,20 μ., 4,40 μ., 4,55 μ., 4,65 μ., 4,70 μ.
Διαδοχικά ύψη στον προκριματικό του ύψους γυναικών:
1,83 μ., 1,88 μ., 1,92 μ., 1,95 μ., 1,97 μ.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ολυμπιακοί Αγώνες ΠΑΡΙΣΙ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark