Ολυμπιακοί Αγώνες: Τα όρια πρόκρισης σε άλματα και ρίψεις

Τα υψηλά όρια που έθεσαν οι διοργανωτές των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού στους αγώνες στίβου δείχνουν το επίπεδο των φετινών αγωνισμάτων στον «βασιλιά» των Ολυμπιακών.

Από φέτος, το πρόγραμμα των αγώνων περιλαμβάνει και αγώνα ρεπεσάζ στις αποστάσεις από τα 200 μέχρι και τα 1.500 μέτρα, καθώς και τα 100 και 400 μέτρα με εμπόδια και θα αφορά σε όσους αθλητές κι όσες αθλήτριες δεν προκρίθηκαν στον ημιτελικό μέσω θέσης.

Όρια πρόκρισης σε τελικούς (άνδρες/γυναίκες):

Ύψος: 2,29 μ./1,97 μ.

Επί κοντώ: 5,80 μ./4,70 μ.

Μήκος: 8,15 μ./6,75 μ.

Τριπλούν: 17,10 μ./14,35 μ.

Σφαιροβολία: 21,35 μ./19,15 μ.

Δισκοβολία: 66,00 μ./64,00 μ.

Σφυροβολία: 77,00 μ./73,00 μ.

Ακοντισμός: 84,00 μ./62,00 μ.

Διαδοχικά ύψη στους προκριματικούς του επί κοντώ:

Άνδρες: 5,40 μ., 5,60 μ., 5,70 μ., 5,75 μ., 5,80 μ.

Γυναίκες: 4,20 μ., 4,40 μ., 4,55 μ., 4,65 μ., 4,70 μ.

Διαδοχικά ύψη στον προκριματικό του ύψους γυναικών:

1,83 μ., 1,88 μ., 1,92 μ., 1,95 μ., 1,97 μ.

