Οι Μανώλης Στεφανουδάκης και Θεοδώρα Πασχαλίδου θα είναι οι δύο σημαιοφόροι της Ελλάδας στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Τη συγκεκριμένη απόφαση πήρε η Ολομέλεια της ΕΠΕ και θα είναι η δεύτερη φορά μετά το Τόκιο το 2021 που η ελληνική αποστολή θα εμφανιστεί με έναν άνδρα και μία γυναίκα ταυτόχρονους σημαιοφόρους στην τελετή έναρξης.

Ο Στεφανουδάκης είναι «χρυσός» Παραολυμπινίκης στον ακοντισμό και θα γίνει ο τέταρτος εκπρόσωπος του στίβου που λαμβάνει αυτή την τιμή, ενώ η «χρυσή» Παραολυμπιονίκης του τζούντο θα γίνει η πρώτη τζουντόκα στην ιστορία που θα κρατήσει την ελληνική σημαία.

