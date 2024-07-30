Δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση στα προημιτελικά του τουρνουά τένις στους Ολυμπιακούς Αγώνες η Μαρία Σάκκαρη. Η Ελληνίδα τενίστρια γνώρισε την ήττα 2-1 σετ από την Μάρτα Κόστιουκ μετά από μια μεγάλη μάχη στο δεύτερο και στο τρίτο και τελευταίο σετ με αποτέλεσμα να αποκλειστεί από τη συνέχεια.

Δείτε τα highlights του παιχνιδιού:

Η Μαρία Σάκκαρη πήρε το πρώτο σετ, παρά το γεγονός ότι η Ουκρανή είχε προηγηθεί με τρία game, αλλά αντέδρασε και τελικά πήρε το σετ μέσα σε 39 λεπτά. Το δεύτερο κατέληξε στην Κόστιουκ με 7-6 (7-5) σε μία ώρα και δέκα λεπτά, όπως και το τρίτο σετ με 6-4 και πάλι σε ένα σετ που είχε διάρκεια μία ώρα.

Αυτό που πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι αυτό το παιχνίδι ήταν το τέταρτο μέσα στις τελευταίες τρεις ημέρες στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

