Ολυμπιακοί Αγώνες: Άνετη πρόκριση στους «32» για το κορίτσι-θαύμα του παγκόσμιου τένις

Την πρόκριση στους «32» του ολυμπιακού τουρνουά τένις πήρε με σχετική άνεση η Κόκο Γκοφ, η οποία επιβλήθηκε με 2-0 σετ (6-3, 6-0) της Αυστραλής, Άιλα Τομλιάνοβιτς

Κόκο Γκοφ

Λιγότερο από μία ώρα αγώνα χρειάστηκε η Κόκο Γκοφ για να κάμψει την αντίσταση της Άιλα Τομλιάνοβιτς, στην πρεμιέρα της στο Ολυμπιακό τουρνουά τένις του Παρισιού.

Η 20χρονη Νο.2 της παγκόσμιας κατάταξης και σημαιοφόρος των ΗΠΑ - μαζί με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς - επικράτησε με χαρακτηριστική άνεση 2-0 σετ (6-3, 6-0) της Αυστραλής σε 58 λεπτά, εξασφαλίζοντας έτσι την πρόκρισή της στις «32» καλύτερες αθλήτριες της διοργάνωσης.

Στον επόμενο γύρο, η Γκοφ, που αποτελεί ένα από τα μεγάλα φαβορί για το χρυσό μετάλλιο στο μονό Γυναικών, θα αντιμετωπίσει τη Μαρία Λούρντες Κάρλε (Νο.89) από την Αργεντινή.

Πηγή: sport-fm.gr

