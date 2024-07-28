Ολυμπιακοί Αγώνες: Άνετη πρόκριση στους «32» για το κορίτσι-θαύμα του παγκόσμιου τένις

Λιγότερο από μία ώρα αγώνα χρειάστηκε η Κόκο Γκοφ για να κάμψει την αντίσταση της Άιλα Τομλιάνοβιτς, στην πρεμιέρα της στο Ολυμπιακό τουρνουά τένις του Παρισιού.
Η 20χρονη Νο.2 της παγκόσμιας κατάταξης και σημαιοφόρος των ΗΠΑ - μαζί με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς - επικράτησε με χαρακτηριστική άνεση 2-0 σετ (6-3, 6-0) της Αυστραλής σε 58 λεπτά, εξασφαλίζοντας έτσι την πρόκρισή της στις «32» καλύτερες αθλήτριες της διοργάνωσης.
Στον επόμενο γύρο, η Γκοφ, που αποτελεί ένα από τα μεγάλα φαβορί για το χρυσό μετάλλιο στο μονό Γυναικών, θα αντιμετωπίσει τη Μαρία Λούρντες Κάρλε (Νο.89) από την Αργεντινή.
- Ολυμπιακοί Αγώνες - Πόλο: Επίδειξη δύναμης από την Εθνική, 14-7 τη Ρουμανία στην πρεμιέρα - Δείτε βίντεο
- Έγραψε ιστορία η Αυστραλή Τζέσικα Φοξ στο κανόε σλάλομ - Κατέκτησε το 5ο Ολυμπιακό μετάλλιο της καριέρας της - Βίντεο
- Ολυμπιακοί Αγώνες - Πινγκ Πονγκ: «Σίφουνας» ο Γκιώνης, νίκησε τον Λι και πέρασε στους «32»
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.