Με τον πλέον ιδανικό και εντυπωσιακό τρόπο μπήκε η Εθνική πόλο Ανδρών στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024. Η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στην πρεμιέρα της στη φάση των ομίλων, επικρατώντας με χαρακτηριστική άνεση επί της Ρουμανίας με σκορ 14-7, κάνοντας επίδειξη δύναμης και δείχνοντας έτοιμη για μεγάλα πράγματα στην πορεία του τουρνουά του Παρισιού!

Έχοντας ως «όπλο» τους τα εξαιρετικά ποσοστά στον παίκτη παραπάνω (8/15), αλλά την «ατσάλινη» άμυνα καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, οι ασημένιοι Ολυμπιονίκες του Τόκιο έκαναν το πρώτο βήμα στον α' όμιλο της διοργάνωσης και στο κυνήγι μιας εκ των τεσσάρων πρώτων θέσεων που οδηγούν στα προημιτελικά του θεσμού.

Πρώτος σκόρερ για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας μας ήταν ο Στέλιος Αργυρόπουλος με 4 γκολ, με τους Βλαχόπουλο και Παπαναστασίου να προσθέτουν από δύο τέρματα.

Το επόμενο παιχνίδι για την Ελλάδα είναι προγραμματισμένο για την ερχόμενη Τρίτη (30/07, 20:30), κόντρα στο Μαυροβούνιο.

Δείτε τα highlights της αναμέτρησης:

Το ματς:

Εξαιρετικό ήταν το ξεκίνημα του αγώνα από την Εθνική μας ομάδα, η οποία μπήκε δυναμικά στο ματς σε άμυνα και επίθεση, παίρνοντας από νωρίς το πάνω χέρι στο σκορ. Με το πέναλτι του Βλαχόπουλου και το τέρμα του Φουντούλη στον παίκτη παραπάνω, η Ελλάδα προηγήθηκε 2-0 στο πρώτο 2λεπτο, την ώρα όπου στην πίσω πλευρά της πισίνας έβγαλε τρεις σερί άμυνες με κλέψιμο! Η Ρουμανία μείωσε προσωρινά με τον Νεάμτου, προτού η «γαλανόλευκη» εκμεταλλευτεί ξανά τον παίκτη παραπάνω και κάνει το 3-1 με τον Καλογερόπουλο, με τον Γκίλλα στο 6’ να στέλνει τη διαφορά για πρώτη φορά στο +3 (1-4). Δευτερόλεπτα πριν λήξη το πρώτο οκτάλεπτο, οι Ρουμάνοι μείωσαν σε 4-2 με πανέμορφο τέρμα του Γκεοργκέσκου.

Στις αρχές του δεύτερου οκταλέπτου ήρθε η αγωνιστική «έκρηξη» της Εθνικής μας, με τους παίκτες του Θοδωρή Βλάχου να πατούν το πόδι στο «γκάζι» και να «χτίζουν» σημαντικές διαφορές μέσα σε ένα «καυτό» τρίλεπτο! Συγκεκριμένα, με τέρματα των Παπανικολάου, Γενηδουνιά, Αργυρόπουλου και Παπαναστασίου, η Ελλάδα «εκτόξευσε» τη διαφορά στο +6 για το 2-8, κυριαρχώντας πλήρως στην πισίνα του «Aquatics Centre» του Σεν-Ντενίς! Οι τυπικά γηπεδούχοι με ένα μικρό ξέσπασμα κατάφεραν να μαζέψουν τη διαφορά στο 4-8, την ώρα όπου η Εθνική είχε δύο σερί δοκάρια. Τελικώς, με το πέμπτο μας τέρμα στην έκτη συνθήκη με παίκτη παραπάνω, ο Αργυρόπουλος έγραψε το 9-5 στο 15', το οποίο και ήταν το σκορ του πρώτου ημιχρόνου.

Ελλάδα-Ρουμανία:

Διαφορετικό ήταν το σκηνικό στις αρχές της τρίτης περιόδου, εκεί όπου η «γαλανόλευκη» δυσκολεύτηκε στο επιθετικό κομμάτι έχοντας μερικά άστοχα σουτ και δοκάρια, την ώρα πάντως όπου η άμυνά μας παρέμενε σε υψηλότατα επίπεδα. Η Ρουμανία μείωσε προσωρινά σε 9-6 στον παίκτη παραπάνω, με τον Σκουμπάκη να απαντά με ένα πανέμορφο τέρμα από τα 6 μέτρα στο 19'. Σε εκείνο το διάστημα, βγήκε μπροστά και ο Ζερδεβάς, ο οποίος με τρεις δύσκολες και εντυπωσιακές επεμβάσεις κράτησε το σκορ σε αυτά τα επίπεδα. Μάλιστα, δύο λεπτά πριν το τέλους του οκταλέπτου, η Ελλάδα εκμεταλλεύτηκε για ακόμα μία φορά τον παίκτη παραπάνω και με το τρίτο τέρμα του Αργυρόπουλου στο ματς, έκανε το 11-6, το οποίο και διατηρήθηκε μέχρι το φινάλε της περιόδου.

Έχοντας ένα σημαντικό «μαξιλαράκι» ασφαλείας, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας μας μπήκε στην πισίνα για το τέταρτο και τελευταίο οκτάλεπτο με στόχο να διατηρήσει τη διαφορά αυτή και να μην επιτρέψει στους Ρουμάνους να ξαναμπούν στο παιχνίδι. Κάτι που το πέτυχαν, και μάλιστα με το παραπάνω, οι παίκτες του Βλάχου, να εκμεταλλεύονται ξανά τον παίκτη παραπάνω, φτάνοντας στη νίκη με το τελικό 14-7.

Τα οκτάλεπτα: 2-4, 5-9, 6-11, 7-14.

