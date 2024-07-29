Ακάθεκτη στο Ολυμπιακό τουρνουά τένις συνεχίζει η Μαρία Σάκκαρη.

Μετά την χθεσινή νίκη της επί της Ντάνκα Κόβινιτς, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ξεπέρασε και το εμπόδιο της Κινέζας Γουέ Γουάν και μάλιστα με χαρακτηριστική ευκολία, επικρατώντας με 2-0 σετ (6-2, 6-1) σε 1 ώρα και έξι λεπτά αγώνα.

Η 29χρονη αθλήτρια και νούμερο 8 στην παγκόσμια κατάταξη κυριάρχησε πλήρως στο χωμάτινο κορτ, προχωρώντας σε πέντε break στα επτά σέρβις της Κινέζας, Νο. 40 της κατάταξης.

Κάπως έτσι, η Σάκκαρη εξασφάλισε την παρουσία της στις «16» καλύτερες τενίστριες της διοργάνωσης, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Ουκρανή, Μάρτα Κόστιουκ, Νο. 19 του κόσμου.

