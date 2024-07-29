Πανηγύρισε εντυπωσιακή πρόκριση στον τρίτο γύρο του τουρνουά τένις των Ολυμπιακών Αγώνων ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο Στέφανος ξεπέρασε πολύ γρήγορα την μέτρια χθεσινή του εμφάνιση κόντρα στον Μπεργκς και τον αποκλεισμό του από το διπλό, αποδίδοντας εξαιρετικά κόντρα στον Βρετανό και νούμερο 58 της παγκόσμιας κατάταξης, Ντάνιελ Έβανς, παίρνοντας την άνετη νίκη με 2-0 σετ (6-1, 6-2).

Όντας καταιγιστικός καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και προσφέροντας μερικές πολύ θεαματικές φάσεις, ο Τσιτσιπάς καθάρισε με συνοπτικές διαδικασίες τον αντίπαλό του και εξασφάλισε την παρουσία του στη φάση των «16», εκεί όπου θα βρει τον νικητή του ζευγαριού Μπάεζ (Αργεντινή)-Χασάν (Λίβανος).

