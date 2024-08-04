Την πέμπτη θέση στον τελικό του σκιτ Γυναικών στο Παρίσι κατέκτησε η Εμμανουέλα Κατζουράκη.

Η 23χρονη πρωταθλήτρια ξεκίνησε κάπως μουδιασμένα την προσπάθειά της, ανεβάζοντας στη συνέχεια κατακόρυφα την απόδοσή της, με αποτέλεσμα να ολοκληρώσει την προσπάθειά της με 23 στις 30 εύστοχες βολές.

Επίδοση που την έφερε στην 5η θέση του τελικού, ολοκληρώνοντας έτσι με θετικότατο πρόσημο την παρθενική της συμμετοχή σε Ολυμπιακούς Αγώνες.

