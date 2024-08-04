Λογαριασμός
Ολυμπιακοί Αγώνες: Στην 5η θέση στον τελικό του σκιτ η Εμμανουέλα Κατζουράκη

Έχοντας 23 στις 30 εύστοχες βολές, η Εμμανουέλα Κατζουράκη τερμάτισε στην 5η θέση του τελικού του σκιτ Γυναικών στο Παρίσι, στην παρθενική της συμμετοχή σε Ολυμπιακούς Αγώνες

Εμμανουέλα Κατζοράκη

Την πέμπτη θέση στον τελικό του σκιτ Γυναικών στο Παρίσι κατέκτησε η Εμμανουέλα Κατζουράκη.

Η 23χρονη πρωταθλήτρια ξεκίνησε κάπως μουδιασμένα την προσπάθειά της, ανεβάζοντας στη συνέχεια κατακόρυφα την απόδοσή της, με αποτέλεσμα να ολοκληρώσει την προσπάθειά της με 23 στις 30 εύστοχες βολές.

Επίδοση που την έφερε στην 5η θέση του τελικού, ολοκληρώνοντας έτσι με θετικότατο πρόσημο την παρθενική της συμμετοχή σε Ολυμπιακούς Αγώνες.

