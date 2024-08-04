DW - Ολυμπιακοί Αγώνες: Η Γερμανία και ο Έλληνας «σούπερ-σταρ» του ΝΒΑ

Είναι μία πρωτοφανής συγκυρία για το γερμανικό μπάσκετ: η «Νατσιοναλμάνσαφτ» παίζει στα προημιτελικά μίας μεγάλης διοργάνωσης και θεωρείται φαβορί για μετάλλιο. Χωρίς να δείχνει υπερβολική ταπεινοφροσύνη, χωρίς να απαρνείται τον ρόλο του φαβορί για λόγους διαχείρισης της ψυχολογικής πίεσης. Δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, καθώς ο Ντένις Σρέντερ και η παρέα του αναδείχθηκαν πρωταθλητές κόσμου το 2023, ενώ έναν χρόνο πριν είχαν κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket. Παραμένουν μάλιστα αήττητοι στα πρώτα παιχνίδια του ολυμπιακού τουρνουά στη Λιλ, κάνοντας ακόμη και «επίδειξη δύναμης» απέναντι στη (γηπεδούχο και δευτεραθλήτρια Ευρώπης) Γαλλία, την οποία εύκολα κέρδισαν με 85-71.



Μπαίνοντας στο λεωφορείο για το σύντομο ταξίδι από τη Λιλ στο Παρίσι, όπου από την Τρίτη διεξάγονται οι επόμενοι αγώνες του τουρνουά, ο Μόριτς Βάγκνερ, ένα από τα κορυφαία στελέχη της «Νατσιοναλμάνσαφτ» δείχνει ενθουσιασμό, αλλά και ρεαλισμό. «Είναι προνόμιο να μπορείς να παίζεις σε μία τέτοια ατμόσφαιρα», λέει. «Είναι υπέροχο. Από παιδί το ονειρεύεσαι. Πρέπει πρώτα να το συνειδητοποιήσεις, γιατί δεν ξέρεις πόσες φορές στη ζωή σου θα έχεις την ευκαιρία να ζήσεις κάτι παρόμοιο».

Σρέντερ: «Είμαστε μία οικογένεια»

Όπως και στα προημιτελικά του τελευταίου Eurobasket, αντίπαλος της Γερμανίας στον μεγάλο αγώνα της Τρίτης θα είναι η Ελλάδα, που ασφαλώς διψάει να πάρει τη ρεβάνς για τον οδυνηρό αποκλεισμό του 2022. «Η ελληνική ομάδα γύρω από τον σούπερ-σταρ του ΝΒΑ Γιάννη Αντετοκούνμπο έχει προκριθεί ως ένας από τους δύο 'καλύτερους τρίτους' στη φάση των νοκ-άουτ αγώνων» επισημαίνει ανακοίνωση στην επίσημη ιστοσελίδα της Γερμανικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (DBB). Τα περισσότερα γερμανικά μέσα ενημέρωσης εστιάζουν κυρίως στον Αντετοκούνμπο. «Ο σούπερ-σταρ περιμένει τη γερμανική ομάδα» αναφέρει στην ιστοσελίδα του το αθλητικό δίκτυο Sport1.



Όμως ο πολύπειρος προπονητής της «Νατσιοναλμάνσαφτ», Γκόρντον Μπράουν, προειδοποιεί ότι οι παίκτες του δεν πρέπει να περιοριστούν στο μαρκάρισμα του Αντετοκούνμπο. «Η Ελλάδα είναι μία ομάδα με πολλούς παίκτες που έχουν εμπειρία στην Ευρωλίγκα και παίζουν σε πολύ υψηλό επίπεδο, ενώ επιπλέον διαθέτουν έναν από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο» τονίζει ο Καναδός «προπονητής των επιτυχιών» (ο οποίος παλαιότερα είχε εργαστεί και στην Ελλάδα για να απολυθεί ως μάλλον αποτυχημένος, αλλά αυτή είναι μία άλλη ιστορία…)



Ασφαλώς ο αρχηγός της Εθνικής Γερμανίας, Ντένις Σρέντερ, έχει μικρότερο αποτύπωμα στον NBA από τον πρωταθλητή του 2021 Γιάννη Αντετοκούνμπο. Αλλά όπως λέει ο ίδιος, το μυστικό της επιτυχίας για την «Νατσιοναλμάνσαφτ» είναι η ομαδικότητα και η αλληλοκάλυψη. «Δεν παίζουμε απλά μπάσκετ, αυτή είναι η οικογένειά μου» λέει ο πλέι μέικερ των Μπρούκλιν Νετς. «Χρειάστηκαν πολλά χρόνια για να αποκτήσουμε αυτό το δέσιμο. Στα αποδυτήρια είμαστε αδέρφια, έτσι παίζουμε και όταν μπαίνουμε στο γήπεδο».

Οι πάντες κάνουν τα πάντα

Πράγματι, οι Γερμανοί βρίσκονται στο «πικ» της απόδοσής τους ως ομάδα. Δίνουν την εικόνα που έδιναν οι Ισπανοί πριν από λίγα χρόνια. Οι πάντες κάνουν τα πάντα. Ο «κοντός» Ντένις Σρέντερ μπορεί άνετα να διεισδύσει στο καλάθι, ο «ψηλός» Ντάνιελ Τάις να ευστοχεί συνεχώς στα τρίποντα. Σημειωτέον ότι Σρέντερ και Τάις έπαιζαν μαζί από παιδιά στα γήπεδα του Μπραουνσβάιγκ.



Για «ειδικές αποστολές» οι Γερμανοί έχουν και εξαιρετικούς ρολίστες, όπως ο Αντρέας Ομπστ, που θεωρείται πλέον ένας από τους καλύτερους σουτέρ στην Ευρώπη. Επιπλέον, ευτύχησαν να έχουν στις τάξεις τους τον most improved player των τελευταίων ετών, τον δαιμόνιο Φραντς Βάγκνερ, ο οποίος διαπρέπει στο NBA με τη φανέλα των Ορλάντο Μάτζικ ως σμολ φόργουορντ, αλλά κάνει και όλες τις υπόλοιπες δουλειές μέσα στο γήπεδο. Στον αγώνα με τη Γαλλία έκλεψε τις εντυπώσεις με ένα επιβλητικό κάρφωμά α-λα-Αντετοκούνμπο απέναντι σε τέσσερις αντιπάλους.



Ο μεγαλύτερος αδερφός του, Μόριτς Βάγκνερ, παίζει επίσης στο Ορλάντο. Πριν από τον μεγάλο αγώνα με την Ελλάδα, χαλαρώνει το Σαββατοκύριακο, απολαμβάνοντας οικογενειακές στιγμές , ίσως και μία βόλτα στο Παρίσι. Το ίδιο κάνουν και οι υπόλοιποι παίκτες, μάλιστα το Σάββατο ο Ντένις Σρέντερ γιόρτασε τα γενέθλια της κόρης του στη γαλλική πρωτεύουσα. Παρά τις αρχικές αμφιβολίες, η «Νατσιοναλμάνσαφτ» αποφάσισε τελικά να μείνει στο Ολυμπιακό Χωριό και να μην αναζητήσει ξενοδοχείο, όπως έκαναν οι παίκτες της Εθνικής Ελλάδας και πολλοί άλλοι αθλητές που δεν είναι ευχαριστημένοι με τις συνθήκες διαμονής. «Είναι κάτι μοναδικό» λέει ο Μόριτς Βάγκνερ. «Το θέμα δεν είναι η πολυτελής διαμονή, το θέμα είναι να έχεις την αίσθηση ότι όλοι οι αθλητές είναι μαζί».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.