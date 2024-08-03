Ολυμπιακοί Αγώνες: Ο απολογισμός του Σαββάτου (03/08) για την Ελλάδα

Ακόμη μία μέρα στους Ολυμπιακούς Αγώνες ολοκληρώθηκε για την ελληνική αποστολή.

Το ξεκίνημα έγινε με τη Νόρα Δράκου, η οποία κατάφερε να σημειώσει μία επίδοση κάτω από τα 25 δευτερόλεπτα, όμως αυτό δεν της έδωσε την πρόκριση στα ημιτελικά των 50μ. ελεύθερο. Συγκεκριμένα, η Ελληνίδα κολυμβήτρια τερμάτισε στην 17η θέση, αγωνιζόμενη στη 10η προκριματική σειρά, και τερμάτισε με χρόνο 24.80.

Από την πλευρά του, ο Στέφανος Ντούσκος πάλεψε στον τελικό του μονού σκιφ ανδρών, αλλά έμεινε από δυνάμεις και τερμάτισε στην 6η θέση του Ολυμπιακού τουρνουά.

Συνεχίζοντας, ο Δημήτρης Μάρκος έφτασε κοντά στο ατομικό του ρεκόρ, παίρνοντας την πρώτη θέση στην 1η σειρά του αγωνίσματος με 15:11.19 (έχει 15:07.61), όμως, δεν εξασφάλισε θέση για τον τελικό των Ολυμπιακών Αγώνων, ολοκληρώνοντας την παρουσία του στη διοργάνωση με μια αρκετά καλή κούρσα.

Στο πόλο, η Ελλάδα έκανε κάκιστο τρίτο οκτάλεπτο (7-3) και γνώρισε την πρώτη της ήττα στο Ολυμπιακό τουρνουά με 14-13 από την Κροατία. Το επόμενο ματς θα είναι με την Ιταλία (05/08, 16:10) για την τελευταία αγωνιστική.

Εξαιρετική ήταν η απόδοση του «Μανόλο» Καραλή. Ο Έλληνας πρωταθλητής κατάφερε να πάρει την πρόκριση στον τελικό με άλμα στα 5,75, τα οποία ήταν αρκετά για να μπορέσει να τσεκάρει και το εισιτήριο, για τον τελικό της Δευτέρας στις 20:00.

Ο Μάκης Μίτας δεν κατάφερε να προκριθεί στον τελικό του σκιτ της σκοποβολής, τα αγωνίσματα της οποίας διεξάγονται στο Σατορού. Από την άλλη, πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησε η Εμμανουέλα Κατζουράκη στο πρώτο σκέλος του προκριματικού στο ίδιο αγώνισμα, με τη συνέχεια να έρχεται την Κυριακή το πρωί (10:30).

Στην ποδηλασία, ο Γιώργος Μπούγλας τερμάτισε στην 75η θέση στα 2.800μ της ποδηλασίας δρόμου, ολοκληρώνοντας την προσπάθειά του σε 6:45:33.

Κλείνοντας, στην ιστιοπλοΐα, τα αδέλφια Αριάδνη και Οδυσσέας Σπανάκης ολοκλήρωσαν με τη 17η θέση στην τέταρτη ιστιοδρομία τις σημερινές προσπάθειές τους στη μεικτή κατηγορία 470 της ιστιοπλοΐας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Μετά το αποτέλεσμα αυτό, το ελληνικό πλήρωμα έπεσε στην 13η θέση της γενικής κατάταξης με 30 βαθμούς ποινής, καθώς «πέταξε» την τέταρτη κούρσα ως τη χειρότερή του.

