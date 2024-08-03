Ολυμπιακοί Αγώνες: Γάλλος μποξέρ προκάλεσε σε αγώνα τον Οταμέντι

Το φινάλε του αγώνα της Γαλλίας με την Αργεντινή για τα προημιτελικά του ποδοσφαίρου των Ολυμπιακών Αγώνων είχε μεγάλη ένταση, με τους παίκτες των δύο ομάδων να έρχονται στα χέρια.

Μάλιστα η κίνηση των «τρικολόρ» να στείλουν… φιλάκια στους φίλους της Αργεντινής στις εξέδρες προκάλεσε την αντίδραση του αρχηγού της ομάδας Νίκολας Οταμέντι. «Άμα θέλουν να πανηγυρίσουν να το κάνουν μπροστά μας και να το λύσουμε εδώ», δήλωσε ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής αφού απομακρύνθηκαν άπαντες από τον αγωνιστικό χώρο.

Η δήλωση του Οταμέντι προφανώς ενόχλησε την πλευρά των διοργανωτών με τον Σεντρίκ Ντουμπέ, δις πρωταθλητή στο μποξ να προκαλεί τον αμυντικό της Μπενφίκα σε συζήτηση πρόσωπο με πρόσωπο, εννοώντας προφανώς να μπει στο ρινγκ μαζί του.

🫡 NO SE METAN CON EL COMANDANTE



🇦🇷 Tras la eliminación de Argentina, Otamendi habló sobre las cargadas de los jugadores franceses y su frase despertó la bronca de un exkickboxer francés



🗣️ "Si tienen ganas de festejar que vengan donde estamos nosotros y lo resolvemos ahí",… pic.twitter.com/lexBiNCqwc — Diario Olé (@DiarioOle) August 3, 2024

