Ολυμπιακοί Αγώνες - Μπάσκετ: «Πάρτι» των ΗΠΑ, 110-84 τη Σερβία

Αγριεμένη μπήκε στο Ολυμπιακό τουρνουά μπάσκετ η Team USA. Οι ΗΠΑ ξεκίνησαν τη διοργάνωση με... πάρτι επί της υπερταλαντούχας Σερβίας, την οποία «πάτησαν» με σκορ 110-84, δείχνοντας πως είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί για το χρυσό μετάλλιο!

Στο πρώτο ημίχρονο οι Σέρβοι ήταν πολύ ανταγωνιστικοί και είχαν γι' αρκετή ώρα το προβάδισμα, μένοντας στο μεγαλύτερο διάστημα αρκετά κοντά στις ΗΠΑ. Στο δεύτερο μέρος, ωστόσο, το αδιανόητο ταλέντο των Αμερικανών μίλησε και τους οδήγησε σε μία πολύ άνετη νίκη.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Κέβιν Ντουράντ με 23 πόντους, παρόλο που δεν είχε κάνει καν προετοιμασία λόγω τραυματισμού. Μάλιστα, οι 21 ήρθαν σε 8 λεπτά συμμετοχής στο πρώτο ημίχρονο, όταν πραγματικά ο πολύπειρος φόργουορντ πήρε... φωτιά.

Σπουδαία εμφάνιση έκανε και ο ΛεΜπρόν Τζέιμς με 21 πόντους, 7 ριμπάουντ και 9 ασίστ, ενώ από τους υπόλοιπους 12 πόντους είχε ο Ντέβιν Μπούκερ, 11 οι Άντονι Έντουαρντς, Στεφ Κάρι και 15 ο Τζρου Χόλιντεϊ.

Από τη Σερβία, που υπέστη μία μάλλον αναμενόμενη ήττα και έχει μπροστά της δύο πολύ πιο βατά ματς με Πουέρτο Ρίκο και Νότιο Σουδάν, τρομερός με 20 πόντους, 4 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 4 κλεψίματα ήταν ο Νίκολα Γιόκιτς, ενώ 13 πόντους είχε ο Όγκνιεν Ντόμπριτς και 11 ο Βασίλιε Μίτσιτς.

Τα δεκάλεπτα: 20-25, 49-58, 65-84, 110-84

