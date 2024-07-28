Λογαριασμός
Ολυμπιακοί Αγώνες: Απίστευτοι οι πολίστες μας - Μετακίνησαν αυτοκίνητα για να περάσει το πούλμαν της αποστολής - Δείτε βίντεο

Οι παίκτες της Εθνικής μας ομάδας έγιναν… viral με την απόφασή τους να μετακινήσουν με τα χέρια αυτοκίνητα που εμπόδιζαν το πούλμαν της αποστολής.

Έλληνες πολίστες

Viral έγιναν οι πολίστες μας! Οι παίκτες της Εθνικής μας ομάδας πόλο «πιάστηκαν» από τα κινητά τηλέφωνα δημοσιογράφων αλλά και Γάλλων πολιτών να… υποχρεώνονται να μετακινήσουν με τα χέρια αυτοκίνητα τα οποία είχαν μπλοκάρει το πούλμαν της αποστολής, σε μία προσπάθειά τους να βοηθήσουν τον Γάλλο οδηγό.

Στα social media υπάρχουν τα βίντεο με τους πολίστες... διασκεδάζοντας το περιστατικό να μετακινούν τα αυτοκίνητα και τους Γάλλους να προσπαθούν να τους βοηθήσουν αναγνωρίζοντας το… λάθος των συμπατριωτών τους να παρκάρουν στα σημεία αυτά.

Η γνωστή ιστοσελίδα france24.com μάλιστα αποθεώνει τους Έλληνες πολίστες…

«Τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει μια ομάδα κάτοχο ενός ολυμπιακού μεταλλίου, ούτε καν τα κακώς παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Κάτοικοι των προαστίων του Παρισιού έμειναν έκπληκτοι όταν είδαν του παίκτες της ομάδας πόλο της Ελλάδας να κατεβαίνουν από το πούλμαν σε ένα στενό δρόμο της πόλης και να σηκώνουν με τα χέρια αυτοκίνητα για να «καθαρίσουν» τον δρόμο. Ο κάτοχοι του αργυρού μεταλλίου των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο επέστρεφαν από την προπόνηση στο Σεντ-Ντενί το Σάββατο, ενόψει του αγώνα τους με τη Ρουμανία, του πρώτου τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες», αναφέρει.

Μάλιστα, στο δημοσίευμα υπάρχει και η φωτογραφία στην οποία ο Δημήτρης Σκουμπάκης βρίσκεται στην πόρτα μιας κατοικίας στην περιοχή αυτή με τους ιδιοκτήτες να τον καλούν μέσα για να πλύνει τα χέρια του.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα πολλοί κάτοικοι θέλησαν να προσπαθήσουν να βοηθήσουν τους Ελληνες πολίστες σε μία ένδειξη φιλοξενίας, ενώ πολλοί άλλοι ιδιοκτήτες τους κάλεσαν στα σπίτια τους για να ξεκουραστούν λίγο ή να τους προσφέρουν ό,τι έιχαν ανάγκη.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Ολυμπιακοί Αγώνες Ελλάδα Πόλο
