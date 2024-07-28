Viral έγιναν οι πολίστες μας! Οι παίκτες της Εθνικής μας ομάδας πόλο «πιάστηκαν» από τα κινητά τηλέφωνα δημοσιογράφων αλλά και Γάλλων πολιτών να… υποχρεώνονται να μετακινήσουν με τα χέρια αυτοκίνητα τα οποία είχαν μπλοκάρει το πούλμαν της αποστολής, σε μία προσπάθειά τους να βοηθήσουν τον Γάλλο οδηγό.

Στα social media υπάρχουν τα βίντεο με τους πολίστες... διασκεδάζοντας το περιστατικό να μετακινούν τα αυτοκίνητα και τους Γάλλους να προσπαθούν να τους βοηθήσουν αναγνωρίζοντας το… λάθος των συμπατριωτών τους να παρκάρουν στα σημεία αυτά.

Η γνωστή ιστοσελίδα france24.com μάλιστα αποθεώνει τους Έλληνες πολίστες…

#Paris2024 L'équipe de water polo grecque soulève une voiture garée qui empêche son bus olympique de passer dans une rue étroite. pic.twitter.com/JGu2ys2v3w — Bahar Makooi (@BaharMakooi) July 28, 2024

Les poloïstes grecs - champions olympiques à Tokyo 🥈- ont de l'humour et tentent de déplacer un second véhicule avec l'aide des riverains qui leur ont ouvert leur porte pendant ces longues manœuvres. C'est aussi ça les #JO2024 à domicile ! pic.twitter.com/ttp0hmDhEc — Bahar Makooi (@BaharMakooi) July 28, 2024

«Τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει μια ομάδα κάτοχο ενός ολυμπιακού μεταλλίου, ούτε καν τα κακώς παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Κάτοικοι των προαστίων του Παρισιού έμειναν έκπληκτοι όταν είδαν του παίκτες της ομάδας πόλο της Ελλάδας να κατεβαίνουν από το πούλμαν σε ένα στενό δρόμο της πόλης και να σηκώνουν με τα χέρια αυτοκίνητα για να «καθαρίσουν» τον δρόμο. Ο κάτοχοι του αργυρού μεταλλίου των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο επέστρεφαν από την προπόνηση στο Σεντ-Ντενί το Σάββατο, ενόψει του αγώνα τους με τη Ρουμανία, του πρώτου τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες», αναφέρει.

Μάλιστα, στο δημοσίευμα υπάρχει και η φωτογραφία στην οποία ο Δημήτρης Σκουμπάκης βρίσκεται στην πόρτα μιας κατοικίας στην περιοχή αυτή με τους ιδιοκτήτες να τον καλούν μέσα για να πλύνει τα χέρια του.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα πολλοί κάτοικοι θέλησαν να προσπαθήσουν να βοηθήσουν τους Ελληνες πολίστες σε μία ένδειξη φιλοξενίας, ενώ πολλοί άλλοι ιδιοκτήτες τους κάλεσαν στα σπίτια τους για να ξεκουραστούν λίγο ή να τους προσφέρουν ό,τι έιχαν ανάγκη.

