Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Έσβησαν οι ελπίδες της Πρεβολαράκη για μετάλλιο

Η Ελληνίδα αθλήτρια είχε ηττηθεί από τη Γερμανίδα, Ανίκα Βεντλ, στους «16» και είχε εναποθέσει τις ελπίδες της στο ρεπεσάζ

Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Έσβησαν οι ελπίδες της Πρεβολαράκη για μετάλλιο

Η Μαρία Πρεβολαράκη περίμενε μια δεύτερη ευκαιρία για να διεκδικήσει μετάλλιο στην πάλη, αλλά τελικά μένει οριστικά εκτός και κάπου εδώ τελείωσε η διαδρομή της στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού

Η Ελληνίδα αθλήτρια είχε ηττηθεί από τη Γερμανίδα, Ανίκα Βεντλ, στους «16» και είχε εναποθέσει τις ελπίδες της στο ρεπεσάζ, αρκεί η αντίπαλός της να έπαιρνε νίκη απέναντι στην Γκούζμαν Γέπες από τον Ισημερινό.

Αυτό το σενάριο δεν επιβεβαιώθηκε, η Βεντλ ηττήθηκε 10-0 και κάπως έτσι η Μαρία Πρεβολαράκη δεν συνεχίζει στους φετινούς Αγώνες, οι οποίοι ήταν οι 4οι της καριέρας της και οι τελευταίοι, όπως σχολίασε λίγο μετά το ανεπιτυχές αποτέλεσμά της, το μεσημέρι.

