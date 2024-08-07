Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Έσβησαν οι ελπίδες της Πρεβολαράκη για μετάλλιο

Η Μαρία Πρεβολαράκη περίμενε μια δεύτερη ευκαιρία για να διεκδικήσει μετάλλιο στην πάλη, αλλά τελικά μένει οριστικά εκτός και κάπου εδώ τελείωσε η διαδρομή της στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού

Η Ελληνίδα αθλήτρια είχε ηττηθεί από τη Γερμανίδα, Ανίκα Βεντλ, στους «16» και είχε εναποθέσει τις ελπίδες της στο ρεπεσάζ, αρκεί η αντίπαλός της να έπαιρνε νίκη απέναντι στην Γκούζμαν Γέπες από τον Ισημερινό.



Αυτό το σενάριο δεν επιβεβαιώθηκε, η Βεντλ ηττήθηκε 10-0 και κάπως έτσι η Μαρία Πρεβολαράκη δεν συνεχίζει στους φετινούς Αγώνες, οι οποίοι ήταν οι 4οι της καριέρας της και οι τελευταίοι, όπως σχολίασε λίγο μετά το ανεπιτυχές αποτέλεσμά της, το μεσημέρι.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.