Ολυμπιακοί Αγώνες: «Φτωχό» ελληνικό πρόγραμμα την Πέμπτη (8/4) με πάλη και πόλο γυναικών

Λίγα πράγματα έχει το «μενού» των ελληνικών συμμετοχών στους Ολυμπιακούς Αγώνες την Πέμπτη, 8 Αυγούστου, ενώ απομένει ένα τριήμερο για να πέσει η αυλαία της διοργάνωσης.

Στις 12:56 ο Νταουρέν Κουρουγκλίεφ ρίχνεται στη μάχη της ελευθέρας πάλης αντιμετωπίζοντας για τους «16» των 86μ. τον Ίθαν Άντριαν Ράμος από το Πουέρτο Ρίκο.

Στις 19:00 η Εθνική Πόλο Γυναικών, μετά τον αποκλεισμό στα προημιτελικά από την Αυστραλία, δίνει τον πρώτο αγώνα κατάταξης για τις θέσεις 5-8 αντιμετωπίζοντας την Ουγγαρία.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα της Πέμπτης 8 Αυγούστου για την Team Hellas (οι ώρες είναι Ελλάδος) Πάλη

12:56 Νταουρέν Κουρούγκλιεφ – Ethan Adrian Ramos (PUR) Ελευθέρα 86κ. – 1/8 Finals Υδατοσφαίριση Γυναικών

19:00 ΕΛΛΑΔΑ – ΟΥΓΓΑΡΙΑ (κατάταξη 5η-8η θέση)

