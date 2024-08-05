Doodle Google: Αφιερωμένο στην καλλιτεχνική κολύμβηση

Αφιερωμένο στην καλλιτεχνική κολύμβηση είναι το σημερινό Doodle της Google, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι.

Η Καλλιτεχνική κολύμβηση (Συγχρονισμένη Κολύμβηση μέχρι το 2017) είναι γυναικείο άθλημα και ένα από τα πιο απαιτητικά, δύσκολα αθλήματα. Έχει πολλά ονόματα, όπως Συγχρονισμένη κολύμβηση, μπαλέτο νερού, synchro ή καλλιτεχνική κολύμβηση. Συνδυάζει ευλυγισία, και μουσική αποτελεί ολυμπιακό άθλημα από το 1984.

