Doodle Google: Αφιερωμένο στην καλλιτεχνική κολύμβηση

Στο Doodle εμφανίζονται τρία καφέ πουλιά να κάνουν καλλιτεχνικές ασκήσεις συγχρονισμένης κολύμβησης σε ένα συντριβάνι

Google Doodle

Αφιερωμένο στην καλλιτεχνική κολύμβηση είναι το σημερινό Doodle της Google, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι.

Η Καλλιτεχνική κολύμβηση (Συγχρονισμένη Κολύμβηση μέχρι το 2017) είναι γυναικείο άθλημα και ένα από τα πιο απαιτητικά, δύσκολα αθλήματα. Έχει πολλά ονόματα, όπως Συγχρονισμένη κολύμβηση, μπαλέτο νερού, synchro ή καλλιτεχνική κολύμβηση. Συνδυάζει ευλυγισία, και μουσική αποτελεί ολυμπιακό άθλημα από το 1984.

