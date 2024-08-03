Ως την τελευταία διοργάνωση στην οποία λαμβάνει μέρος χαρακτήρισε τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι ο Κριστιάν Γκολομέεβ σε δηλώσεις του στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Ο Έλληνας κολυμβητής ανέδειξε τα πολλά προβλήματα, κυρίως, οικονομικά τα οποία αντιμετωπίζει αυτός αλλά και άλλοι αθλητές στη χώρα, τα οποία όπως επεσήμανε τον φτάνουν στο σημείο να σκέφτεται σοβαρά να βάλει τέλος στην καριέρα του.

«Έχω οικογένεια, έχω ένα παιδί, θα ήθελα να κάνω και δεύτερο. Ζορίζουν τα πράγματα. Θα το σκεφτώ, θα δω, αλλά νομίζω ήταν η τελευταία μου διοργάνωση», ανέφερε μεταξύ άλλων, επισημαίνοντας στη συνέχεια: «Πρέπει να κοιτάξω την οικογένειά μου. Ίσως, πρέπει να κοιτάξω να δω τι πρέπει να κάνω για να βοηθήσω την οικογένειά μου περισσότερο», ανέφερε.

Η συνέντευξη του Κριστιάν Γκολομέεβ στο ΑΠΕ-ΜΠΕ:

ΕΡ: Κριστιάν μία μεγάλη επίδοση, που είχες χρόνια να κάνεις κι ένας αγώνας που κρίθηκε στις λεπτομέρειες, αλλά δεν ανέβηκες στο βάθρο. Πώς είδες τον αγώνα;

«Για εμένα η κούρσα ήταν... τίμια. θα μπορούσα να πάω πιο γρήγορα, αλλά πάντα υπάρχει μία δυσκολία να το κάνεις αυτό σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Είναι δύσκολο με το στάδιο να φωνάζει, υπάρχει άγχος και είναι δύσκολο να σου βγουν όλα τέλεια. Μένει μία πίκρα με την 5η θέση, ήθελα κάτι παραπάνω, ήθελα το μετάλλιο. Γι αυτό έκανα σκληρή προπόνηση. Ομως δεν τελειώνει εδώ τη ζωή».

ΕΡ: Έχεις καταφέρει κάτι που δεν το έχει πετύχει κανένας Ελληνας στην κολύμβηση, καθώς σε δύο διαδοχικούς Ολυμπιακούς Αγώνες έχεις καταλάβει την 5η θέση. Παρά το γεγονός ότι πέτυχες κάτι ιστορικό, σου έχει μείνει και μία πικρία;

«Είμαι χαρούμενος, βρίσκομαι σε τελικούς διοργανώσεων από το 2012. Είχα μία πολύ καλή καριέρα. Μένει σίγουρα η πίκρα, αλλά τι να κάνουμε»...

ΕΡ: Γιατί είπες «είχα»;

«Πιστεύω ότι είναι οι τελευταίοι μου Ολυμπιακοί Αγώνες. Είναι τέσσερα χρόνια έως το Λος Αντζελες, είναι πολύ μεγάλο διάστημα. Εχω οικογένεια, έχω ένα παιδί, θα ήθελα να κάνω και δεύτερο. Ζορίζουν τα πράγματα. Θα το σκεφτώ, θα δω, αλλά νομίζω ήταν η τελευταία μου διοργάνωση».

ΕΡ: Εάν είχες κατακτήσει ένα μετάλλιο θα μπορούσες να... παλέψεις έως το Λος Αντζελες;



«Σίγουρα εάν κατακτούσα ένα μετάλλιο θα άλλαζαν πολλά. Θα μου έδινε παραπάνω δύναμη να συνεχίσω. Η 5η θέση είναι μία καλή θέση, αλλά δεν μου προσφέρει και πάρα πολλά. Από αυτήν την θέση εγώ δεν θα πάρω τίποτε. Για να διοριστώ στον στρατό θέλει μετάλλιο, μπόνους από το κράτος δεν θα πάρω».

ΕΡ: Αυτός είναι ο λόγος που λες ότι σκέφτεσαι να σταματήσεις;

«Από την κολύμβηση δυστυχώς δεν έχω βγάλει πολλά χρήματα. Έτσι είναι το άθλημα. Θα το δω, θα το σκεφτώ και πρέπει να κοιτάξω την οικογένειά μου. Ίσως πρέπει να κοιτάξω να δω τι πρέπει να κάνω για να βοηθήσω την οικογένειά μου περισσότερο. Θα τα βάλω όλα κάτω και θα αποφασίσω»...

ΕΡ: Τι μήνυμα θα ήθελες να στείλεις στον κόσμο;

«Τους ευχαριστώ πολύ για όλη την στήριξη, όλον τον κόσμο που με έχει στηρίξει όλα αυτά τα χρόνια».

