Όλη η ελληνική αποστολή στο Ολυμπιακό Χωριό ξενύχτησε περιμένοντας τον Εμμανουήλ Καραλή να επιστρέψει με το χάλκινο μετάλλιο στο επί κοντώ και τον αποθέωσε κατά την άφιξή του. Με κάποιους πυρσούς και κάποια… χαμηλόφωνα συνθήματα (λόγω του προχωρημένου της ώρας), ο Έλληνας πρωταθλητής δέχτηκε τα συγχαρητήρια και την αγάπη όλων, ενώ ανάμεσά τους τον περίμενε και ο Λευτέρης Πετρούνιας.

«Πρώτη φορά δίνω τόσες συνεντεύξεις. Με κούρασαν περισσότερο από τον αγώνα. Όταν όμως είσαι ολυμπιονίκης (γέλια)…», είπε αστειευόμενος ο Μανόλο, που δάκρυσε, ενώ ρωτούσε πόσα μετάλλια είχε κατακτήσει η Ελλάδα στους προηγούμενους Ολυμπιακούς Αγώνες και αν ξεπέρασε την επίδοσή της.

«Δεν το έχω πιστέψει. Είμαι πολύ κουρασμένος γιατί μίλησα σε πάρα πολλά Μέσα. Είναι κάτι που θα συνειδητοποιήσω όσο περνούν οι μέρες. Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος και πάρα πολύ ευγνώμων που κατάφερα να πάρω το μετάλλιο έχοντας γύρω μου ανθρώπους που με αγαπούν και με στηρίζουν. Σίγουρα δεν είναι καθόλου εύκολο, έχω θυσιάσει πάρα πολλά, έχω δουλέψει πολύ σκληρά, είναι κάτι που άξιζα και το να το καταφέρνω είναι κάτι ονειρικό. Όταν έχεις ένα όνειρο και το εκπληρώνεις είναι λίγο κάπως, θες λίγες μέρες για να το συνειδητοποιήσεις ότι έγινε. Πρώτη φορά κλαίω από δάκρυα χαράς. Ήρθε ο Λευτέρης (Πετρούνιας) να με δει, ήταν πολύ σημαντικό να βλέπω ένα είδωλο να με παρακολουθεί. Ήταν η οικογένειά μου, αγκαλιές, φιλιά… Ήταν κάτι που θα μείνει στη μνήμη μου για όλη μου τη ζωή», τόνισε ο 25χρονος επικοντιστής που σήμερα θα έχει και την τελετή απονομής του πρώτου του ολυμπιακού μεταλλίου.

