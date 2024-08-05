Λογαριασμός
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Ο πολιτικός κόσμος εκφράζει τα συγχαρητήριά του στον Εμμανουήλ Καραλή για το Χάλκινο

Συγχαρητήρια στον Εμμανουήλ Καραλή εκ μέρους του πολιτικού κόσμου για την κατάκτηση του Χάλκινου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισίου

Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Συγχαρητήρια σε Εμμανουήλ Καραλή για το Χάλκινο

Συγχατηρία εκφράζει ο πολιτικός κόσμος της χώρας στον Εμμανουήλ Καραλή για την κατάκτηση του Χάλκινου Μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024 στο Παρίσι.

«Χαμόγελο, πείσμα, δικαίωση. «Πετάξαμε» μαζί σου σήμερα Μανόλο!», σχολίασε με ανάρτησή του στο X o Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασσελάκης εκφράζοντας τα συγχαρητήρια του στον Καραλή.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης με ανάρτηση του έστειλε τα συγχαρητήρια του στον Εμμανουήλ Καραλής για το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

«Λίγο πριν τον τελικό, μας έστειλε μήνυμα ότι θα αγωνιστεί με την καρδιά και την ψυχή του. Και το έκανε με το παραπάνω! Συγχαρητήρια Εμμανουήλ για το χάλκινο μετάλλιο στο άλμα επί κοντώ. Μας έκανες περήφανους!» ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

