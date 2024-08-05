Oλυμπιακοί Αγώνες 2024: Με Χάλκινο μετάλλιο ο Εμμανουήλ Καραλής

Ένας απίθανος Εμμανουήλ Καραλής, πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση στον τελικό του άλματος επί κοντώ στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024 στο Παρίσι, εξασφαλίζοντας την κατάκτηση Χάλκινου μεταλλίου.

Ο μεγάλος τελικός ξεκίνησε με τον Μανόλο να μην αφήνει το πρώτο ύψος (5.50μ), περνώντας τον πήχη με εντυπωσιακό άλμα στην πρώτη του προσπάθεια στα 5.60μ, ενώ και οι 11 αθλητές προχώρησαν στα 5.70μ, με τον Λετονό, Κρέις, να είναι ο μοναδικός που χρειάστηκε δεύτερη προσπάθεια.

Με τον πήχη να ανεβαίνει στα 5.80μ, μπήκε και ο Ντουπλάντις στον τελικό, περνώντας με περίσσεια άνεση, όπως άλλωστε και ο Καραλής. Μαζί τους, Κέντρικς, Ζέρνικελ, Λίτα Μπέρε, Ομπιένα, Μάρσαλ και Σασμά πέρασαν με τις πρώτες τους προσπάθειες, ενώ Γκούτορμσεν, Βλουν και Χουάνγκ είχαν άκυρες προσπάθειες, αλλά τελικά κατάφεραν να περάσουν, ενώ εκτός συνέχειας έμεινε μόνο ο Λετονός, Βάλτερς Κρέις.

Μανόλο «καθάρισε» με εντυπωσιακό άλμα και τα 5.80μ, τα οποία άφησε ο Ντουπλάντις, ενώ με την πρώτη πέρασαν επίσης Κέντρικς, Σασμά, Χουάνγκ και Γκούτορμσεν. Ο Φλουν έκανε τρεις άκυρες προσπάθειες και έμεινε 11ος, Ζέρνικελ και Λίτα Μπέρε άφησαν τον ύψος με δύο άκυρες προσπάθειες, όπως έκαναν επίσης Ομπιένα και Μάρσαλ, έχοντας όμως από ένα αποτυχημένο άλμα. Εντυπωσιακή προσπάθεια και στα 5.85μ για τον Καραλή, πέρασε με άνεση πάνω από τον πήχη, ενώ στα 5.90μ συνέχισαν Ντουπλάντις, Ομπιένα, Σασμά και Μάρσαλ, ενώ ο Κέντρικς άφησε το ύψος με μία άκυρη. Οι δύο Γερμανοί, Ζέρνικελ και Λίτα Μπέρε, μαζί με τον Κινέζο, Χουάνγκ, δεν κατάφεραν να περάσουν τα 5.85μ, και έμειναν εκτός συνέχειας.

