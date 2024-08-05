Ολυμπιακοί Αγώνες 2024- Άλμα επί κοντώ: O Ντουπλάντις, έσπασε παγκόσμιο ρεκόρ

Ο εκπληκτικός Σουηδός πρωταθλητής έσπασε το… δικό του ρεκόρ που είχε κάνει πριν από 108 ημέρες στο Diamond League, περνώντας τον πήχη με το 6.25 στο άλμα επί κοντώ στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού!

Ο φοβερός και τρομερός Ντουπλάντις είχε προλάβει να σπάσει το ολυμπιακό ρεκόρ, περνώντας τον πήχη στο 6.10 με την πρώτη προσπάθεια.

Και μετά, έδωσε εντολή να ανέβει ο πήχης στο 6.25, ώστε να σπάσει το παγκόσμιο ρεκόρ (6.24) που είχε κάνει ο ίδιος στις 10 Απριλίου. Οι δύο πρώτες προσπάθειες ήταν άκυρες, αφού παρότι πέρναγε πολύ ψηλά τον πήχη, τον έριχνε στο κατέβασμα.

Ωστόσο, η τρίτη ήταν και η φαρμακερή! Με τρομερό άλμα και περνώντας με χαρακτηριστική άνεση, δείχνοντας πως το 6.25 θα σπάσει ξανά… σύντομα, φυσικά, από τον ίδιο!

Ο Ντουπλάντις να σημειωθεί πως για 9η φορά μέσα στα τέσσερα τελευταία χρόνια σπάει το παγκόσμιο ρεκόρ. Πραγματικά, αδιανόητο και συνάμα συγκλονιστικό!

