Με τον Εμμανουήλ Καραλή να θριαμβεύει στον τελικό του άλματος επί κοντώ και να χαρίζει στην Ελλάδα το έκτο της μετάλλιο -5ο χάλκινης απόχρωσης, συν το αργυρό του Χρήστου- στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, τις Κατερίνα Στεφανίδη και Αριάδνη Αδαμοπούλου να παίρνουν την πρόκριση για τη μάχη των μεταλλίων στο επί κοντώ γυναικών και την Εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης των ανδρών να κερδίζει την Ιταλία και να παίρνει την πρωτιά του Α’ ομίλου, κύλησε η 10η ημέρα για την Ελληνική αποστολή.

Ο Εμμανουήλ Καραλής, με επίδοση τα 5,90 μέτρα, πήρε τη 3η θέση και χάρισε στην Ελλάδα το 6ο της μετάλλιο (ένα ασημένιο και 5 χάλκινα) στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Είναι το 31ο μετάλλιο που παίρνει ο ελληνικός στίβος στην Ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων και 128ο συνολικά.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των Ελλήνων αθλητών και αθλητριών τη 11η ημέρα των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού έχει ως εξής:

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ

13:03 3η μέρα formula kite: Κάμερον Αλέξανδρος Μαραμενίδης. Βγήκε 14ος στην έβδομη κούρσα.

13:15 5η μέρα 470 μεικτού: Αριάδνη Σπανάκη / Οδυσσέας Σπανάκης. Την δέκατη θέση κατέλαβαν τα αδέλφια Αριάδνη και Οδυσσέας Σπανάκης στην όγδοη ιστιοδρομία της μεικτής κατηγορίας 470.

ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

20:00 Προημιτελική φάση υδατοσφαίρισης γυναικών: Αυστραλία-Ελλάδα. Ηττήθηκε 9-6 από την Αυστραλία.

ΣΤΙΒΟΣ

21:15 τελικός άλματος εις μήκος ανδρών: Μίλτος Τεντογλου

